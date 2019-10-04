Son Dakika Haberleri: BP Üst Yönetcisi Dudley emekli oluyor
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BP Üst Yönetcisi Dudley emekli oluyor

32 dakika önce

İngiliz enerji şirketi British Petroleum (BP) Üst Yönetcisi Bob Dudley'in gelecek yıl şubat ayında görevinden ayrılacağı bildirildi.

BP Üst Yönetcisi Dudley emekli oluyor, System.String[]

İngiliz enerji şirketi British Petroleum (BP) Üst Yönetcisi Bob Dudley'in gelecek yıl şubat ayında görevinden ayrılacağı bildirildi.

BP'den yapılan açıklamada, yaklaşık 40 yıldır şirket bünyesinde görev yapan 64 yaşındaki yöneticinin, 4 Şubat 2020'de görevinden ayrılacağı ve 31 Mart'ta da emekli olacağı belirtildi.

Açıklamada, hali hazırda BP Arama ve Üretim Yöneticisi olan Bernard Looney'nin 5 Şubat 2020'de grubun üst yöneticisi olmasına karar verildiği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BP Başkanı Helge Lund, "Dudley, büyük ihtimalle BP'nin en zorlu zamanlarında üst yöneticilik yaptı. Deepwater Horizon ( Meksika Körfezi'ndeki petrol sızıntısı) kazasından sonra toparlanma sürecine liderlik etti. BP'yi daha daha güçlü, güvenli hale getirdi ve enerji sektöründe lider pozisyonunu yeniden kazanmasına yardımcı oldu." ifadelerini kullandı.

Dudley'den görevi devralmaya hazırlanan Bernard Looney, BP'ye 1991'de katıldı ve pek çok projede çalıştı. BP'de 2016'dan bu yana arama ve üretim bölümünde yöneticilik yapan Looney, şirketin günlük 2,6 milyon varile eş değer petrol ve doğal gaz akışından sorumlu bulunuyor.

İngiliz basınında Looney'in yeni görevinde yıllık gelirinin 1,3 milyon sterlin olacağı öne sürüldü.

Bob Dudley, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 11:58 Kaynak: AA
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