Bp ve Socar, İzmir'de Petrokimya Tesisi Kurmayı Planlıyor

SOCAR Türkiye ve BP, İzmir 'in Aliağa ilçesinde dünya standartlarında bir petrokimya kompleksi kurmak amacıyla "Çerçeve Anlaşması" imzaladı.BP ve SOCAR Türkiye'nin tesis için tasarım çalışmalarına geçmesinin beklendiği ifade edilen açıklamada, şirketlerin ortak yatırım konusunda 2019'da kesin bir karara varmak üzere çalışmalarını sürdürdüğü ve böyle bir karar alınması halinde tesisin 2023'te devreye alınabileceği kaydedildi.Açıklamada, kurulması planlanan tesisin, SOCAR Türkiye'ye ait STAR Rafinerisi ve Petkim 'den tedarik edilecek ham maddelerin entegre bir şekilde kullanımına izin verecek bir tasarımla yapılacağı belirtildi.Açıklamada görüşlerine yer verilen SOCAR Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Vagif Aliyev, Türkiye pazarına 2008'de Petkim'i satın alarak girdiklerini belirterek, "2008'den bu yana STAR Rafineri, TANAP, Petlim Konteyner Terminali ve Petkim Rüzgar Enerjisi Santrali gibi dev projelere imza attık. SOCAR Türkiye'nin tüm projelerinin yer aldığı Aliağa'daki arazi geçtiğimiz aylarda Türkiye'nin ilk Özel Endüstri Bölgesi statüsünü kazanarak tarihe geçti. Yeni tesisin SOCAR'ın diğer tesislerinden elde edilen ham madde ve altyapı kaynaklarına çok yakın konumlanacak olması, rekabet bakımından büyük avantaj sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.Aliyev, Türkiye'nin Ege Denizi kıyısından dünya pazarlarına açılan kapısı olan Aliağa'da inşa edilmiş büyük rafineri ve petrokimya tesisleriyle kardeş iki ülke olan Türkiye ve Azerbaycan 'ın ekonomilerine katkı sağlamaya devam edeceklerini bildirdi.BP'nin Global Aromatik Ürünler Birimi Üst Yöneticisi Luis Sierra da planlanan tesisin hayata geçirildiği takdirde, batı yarımkürenin en büyük entegre PTA, PX ve aromatik ürünler kompleksi olacağına işaret ederek, "Tesis, BP'nin Çin 'in Zhuhai bölgesinde yirmi yıl önce açtığı tesisinden bu yana aromatik ürünler alanındaki ilk büyük yatırımı olacak." ifadesini kullandı.Sierra, tesisin BP'nin teknolojisi ve SOCAR'ın yeni rafinerisinden sağlanacak entegrasyonla, Türkiye'nin büyümekte olan polyester ambalajlama ve tekstil sektörüne hizmet vereceğini bildirdi.