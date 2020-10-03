BPA içeren plastik biberonlar tehlike saçıyor - Son Dakika

BPA içeren plastik biberonlar tehlike saçıyor

BEBEKLERİN beslenmesinde kullanılan biberonlar, içerdiği bisfenol A (BPA) ve ftalat maddeleri nedeniyle tehlike saçıyor.

BPA içeren plastik biberonlar tehlike saçıyor, System.String[]

BEBEKLERİN beslenmesinde kullanılan biberonlar, içerdiği bisfenol A (BPA) ve ftalat maddeleri nedeniyle tehlike saçıyor. Uzmanlar, bu maddelerin uzun süreli kullanımı sonrasında çocuklarda erken ergenlik, obezite, nörogelişimsel problemler, ilerleyen yaşlarda doğurganlığı azaltıcı etki ve bağışıklık sistem eksikliğine yol açabileceğini söylüyor. Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Görkem Astarcıoğlu, biberon kullanımını önermediğini fakat kullanım gerekliyse bazı noktalara dikkat edilmesi gerektiğini söyleyerek, "Plastik biberon seçerken güvenli kodlu olmasına ve 'BPA, ftalat içermez' yazısının bulunmasına dikkat edilmeli" dedi.

Anneler tarafından bebeklerin mama ve süt içmesi için oldukça sık kullanılan bazı plastik biberonlar, içerdikleri bisfenol A (BPA) ve ftalat maddeleri nedeniyle tehlike yaratıyor. Uzmanlar, bu maddeleri içeren plastik biberonların uzun süreli kullanımı sonucunda çocuklarda erken ergenlik, obezite, nörogelişimsel problemler, ilerleyen yaşlarda doğurganlığı azaltıcı etki ve bağışıklık sistem eksikliği gibi sağlık sorunlarının ortaya çıkabileceğini söylüyor. Anneleri, BPA ve ftalat içeren plastik biberonlardan uzak durmaları konusunda uyaran Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Görkem Astarcıoğlu, "Plastik biberon seçerken güvenli kodlu olmasına ve 'BPA, ftalat içermez' yazısının bulunmasına dikkat edilmeli. Plastik biberonların çizilmesi sonucu mikrop barındırma ihtimali arttığı için, biberonların sık sık yenileriyle değiştirilmesinde fayda var. Biberonların altında plastik kodunun kaç numarayla temsil edildiğini bulabilirsiniz. Plastik kodu 3,6 ve 7 olanlar tehlikelidir. Onun haricindeki 1,3,5 gibi sayılar güvenlidir. Onları tercih edebilirsiniz" dedi.

'BPA'DAN KAÇINMALIYIZ'Plastik ürünlerdeki zararlı maddelerden bahseden Dr. Astarcıoğlu, "Yıllar ilerledikçe, bazı hastalıkların artığını görüyoruz. Bunun sebebi, bazı katkı maddelerinin bulunduğu plastiklerin hayatımıza çok fazla girmiş olması. Paketli ve işlenmiş ürünler kullanılıyor. Plastik ürünler mikrodalgada kullanılıyor. Bazı güvenli ve güvensiz plastik kodları var. Bu kodlar ürünlerin üzerinde yazıyor. Temel olarak kaçınmamız gereken maddelerden birisi bisfenol A dediğimiz madde. Genel olarak endokrin bozucu fonksiyonu var. Bu, tüm hormonların dengesiz çalışmasına neden olabilir. Özellikle bebeklerin emzirilmesinde kullanılan plastik biberonlar, uzun vadede erken ergenlik, obezite, nörogelişimsel problemler, ilerleyen yaşlarda doğurganlığı azaltıcı etki ve bağışıklık sistem eksikliğine yol açabilir. Aynı zamanda plastik biberonlarda bulunan ftalatlar da zararlıdır. Kalp hastalıklarına ve obeziteye yatkınlık yaratır" diye konuştu.'EVDE CAM BİBERON KULLANIN'Çocuk doktorlarının anne sütünü teşvik ettiğini söyleyen Astarcıoğlu, "Biberon kullanımını kesinlikle önermiyoruz. Biberon kullanımı meme reddinin ilk sebebidir. Fakat bebeğini emziremeyen veya yeterli besleyemeyen anneler mama vermek durumunda kalabilir. Anne sütünden tamamen vazgeçme haline gelene kadar biberondan uzak durmak gerekiyor. Anne sütü bir damla bile yoksa, mama biberonla verilebilir. Biberondan uzak durulamadığı takdirde ise annelerin seçeceği biberonların bazı özelliklere sahip olması önemli. Özellikle evde kullanılan biberonların cam olması gerekiyor. Cam içeriği daha güzel korur, fazla mikrop tutmaz, sağlığa zararlı bileşenler içermez. Fakat cam biberon kırılabilir veya bebeğe ağır gelebilir. Dışarıda kullanım açısından pratik olmayabilir. Bu nedenle anneler plastiğe yönelebiliyor" dedi.'PLASTİK MALZEMELERİN İÇİNDEKİ MADDELERE DİKKAT EDİYORUM'

2 yaşında bir bebeği olan Emel Sevilen, "Emzirdiğim için biberon kullanmayı tercih etmedim. Emzik de kullanmıyoruz. Plastik malzemelerin içerdiği maddelere dikkat ediyorum. Güvendiğim markalardan ürün alıyorum" diye konuştu.


BPA içeren plastik biberonlar tehlike saçıyor
BPA içeren plastik biberonlar tehlike saçıyor
BPA içeren plastik biberonlar tehlike saçıyor
BPA içeren plastik biberonlar tehlike saçıyor
BPA içeren plastik biberonlar tehlike saçıyor

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Haber Yayın Tarihi: 03.10.2020 08:39 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BPA içeren plastik biberonlar tehlike saçıyor - Son Dakika

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