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Bpd Nedir? Ultrasonda Bpd Ölçümü (Biparietal Çap) Kaç Olmalıdır - Son Dakika

Bpd Nedir? Ultrasonda Bpd Ölçümü (Biparietal Çap) Kaç Olmalıdır

24.06.2021 19:09
Bpd Nedir? Ultrasonda Bpd Ölçümü (Biparietal Çap) Kaç Olmalıdır, System.String[]

Biparietal çap (BPD), fetal boyutu değerlendirmek için kullanılan temel biyometrik parametrelerden biridir.

Biparietal çap (BPD), fetal boyutu değerlendirmek için kullanılan temel biyometrik parametrelerden biridir.

BPD Nedir?

Baş çevresi (HC), karın çevresi (AC) ve femur uzunluğu (FL) ile birlikte BPD, fetal ağırlığın bir tahminini üretmek için hesaplanır. İkinci üç aylık dönemde bu, tahmini bir gebelik yaşı tahmini ve tahmini bir doğum tarihi (EDD) şeklinde tahmin edilebilir.

Ölçüm tekniği;

BPD, talamiden ve kavum septum pellusidumdan geçen eksenel bir düzlemde ölçülmelidir. Dönüştürücü, başın merkezi eksenine dik olmalıdır ve bu nedenle hemisferler ve kalvaria simetrik görünmelidir.

Pergeller şu konuma yerleştirilmelidir;

Yakın calvarial duvarın dış kenarı,

Uzak calvarial duvarın iç kenarı,

Serebellar hemisfer görüntü düzleminde olmamalıdır.

Ultrasonda BPD Ölçümü (Biparietal çap) Kaç Olmalıdır?

Hamilelikte fetal büyüme taraması yaptırmanın yaygın nedenleri arasında;

Karnınız beklenenden daha küçük veya daha büyük,

Önceki gebelik komplikasyonları,

Maternal diyabet veya yüksek tansiyon gibi nedenler yer alır.

Fetal büyüme taraması sırasında, fetüsün çeşitli ölçümleri alınmaktadır. Ölçümler, tarama sırasında hamile olduğunuz hafta sayısına (gebelik yaşı) göre bir büyüme çizelgesine yerleştirilir. Büyüme taraması için alınan ana fetal ölçümlerde;

Biparietal çap (BPD) kafa boyunca ölçülür,

Baş Çevresi (HC) - başın çevresini ölçer,

Karın Çevresi (AC) - karın etrafındaki ölçümler,

Femur Uzunluğu (FL) - uyluk kemiğinin uzunluğunu ölçülmektedir.

Yukarıdaki ölçümler birleştirilerek tahmini bir fetal ağırlık (EFW) hesaplanabilir. EFW, fetüsün gebelik yaşına göre ortalama, daha büyük veya daha küçük boyutta olup olmadığını belirlemeye yardımcı olmak için bir grafik üzerine çizilebilir. Fetal ağırlık tahmini grafikteki en alttaki yüzde 10 çizgisinin altındaysa, gebelik yaşına (SGA) göre küçük olduğu kabul edilir. Fetal ağırlık grafikteki ilk yüzde 10 çizgisinin üzerindeyse, gebelik yaşına (LGA) göre büyük olduğu kabul edilir.

Aynı fetüsün tekrarlanan ultrason ölçümlerinin değişebileceğini ve tahmini fetal ağırlığın yüzde 20 kadar yanlış olabileceğini unutmamak önemlidir. Fetal büyüme taraması, bebeği anormallikler açısından rutin olarak kontrol etmez. Önemli fetal anormallikleri aramak için bir ultrason taraması, hamileliğin erken dönemlerinde, gebeliğin 18 ila 20. haftaları arasında rutin olarak gerçekleştirilir.

Gebelik Yaşına Göre Küçük (SGA)

Gebelik yaşına göre küçük olduğu gösterilen çoğu fetüs sağlıklıdır, ancak bazıları yeterince büyüdüklerinden emin olmak için daha fazla ultrason değerlendirmesi gerektirebilir. Fetüs etrafındaki amniyotik sıvı miktarını kontrol etmek ve göbek kordonundaki (umbilikal arter Doppler) kan akışını ölçmek gibi başka ultrason testleri de yapılabilir.

Fetal Büyüme Kısıtlaması (FGR) Nedir?

Fetal büyüme kısıtlaması (FGR), doğumdan önce yeterince büyümeyen bir fetüsü tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Aynı zamanda intrauterin büyüme kısıtlaması (IUGR) olarak da adlandırılır. FGR ancak iki veya daha fazla ultrason yapıldıktan sonra belirgin hale gelebilir. Ultrason ölçümlerindeki farklılıklar nedeniyle, fetal büyüme taramaları arasında en az iki hafta gerekir. FGR'yi gösterebilecek diğer işaretler, göbek kordonu kan akışındaki değişiklikler ve azalmış amniyotik sıvı hacmidir. FGR'nin altında yatan nedenlerden bazıları;

Plasental yetmezlik; plasenta gelişmekte olan fetüse yeterli beslenmeyi sağlayamadığında,

Fetal anormallik; bazı fetal anormallikler, gecikmiş büyüme ile ilişkilidir,

Çoğul gebelik; bir veya daha fazla fetüsü etkileyebilir,

Annenin enfeksiyonu, örneğin sitomegalovirüs,

Zayıf beslenme,

Sigara, alkol, yasadışı uyuşturucular ve bazı ilaçlar,

Yüksek tansiyon ve şeker hastalığı gibi anneyi etkileyen tıbbi durumlar sebebiyet verebilir.

Bpd Nedir? Ultrasonda Bpd Ölçümü (Biparietal Çap) Kaç Olmalıdır

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Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Bpd Nedir? Ultrasonda Bpd Ölçümü (Biparietal Çap) Kaç Olmalıdır - Son Dakika Magazin


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