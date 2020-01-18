BPFDD, Bursaspor'a destek için 160 forma aldı

Bursaspor Profesyonel Futbolcular Dayanışma Derneği (BPFDD), "Yeniden Büyük Bursaspor" kampanyası kapsamında Bursaspor'a destek için 160 forma satın aldı.

BPFDD Başkanı Ahmet Suphi Evke, derneğin Yüzüncüyıl Mahallesindeki Şükrü Şankaya Futbol Okulu'nda düzenlediği basım toplantısında, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası önderliğinde başlatılan Bursa Valiliği, Bursa Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri ile diğer kent dinamiklerince de desteklenen kampanyaya tüm Bursa'nın destek vermesini beklediklerini söyledi.

Kendilerinin de kampanya kapsamında derneğin üye sayısı kadar forma almaya karar verdiklerini ifade eden Evke, "Dernek olarak Bursaspor'a her zaman destek olduk. Bizim elimizden gelen bu. Keşke daha fazla destek verebilsek." dedi.

Dernek olarak Bursaspor'un altyapı okullarını kurduklarını, yetiştirdikleri oyuncularla kulübe milyonlarca dolar ve avroluk katkıyı dolaylı yollarla sağladıklarını belirten Evke, "Lütfen duyarsız kalmayın. Bir meşale yakıldı ve bunun ardından yürümeliyiz." diye konuştu.

Toplantıda konuşan Bursaspor Kulübü Başkanı Mesut Mestan da yönetim kurulu olarak kulübü bugüne kadar getirmeyi başardıklarını ancak borç yükünün artık sadece kendilerinin üzerinden gelebilecek düzeyi aştığını anlattı.

Büyük bir camiaya sahip olan Bursaspor'un bu sıkıntılı durumu da aşağına ilişkin inancının tam olduğunu vurgulayan Mestan, şunları söyledi:

"Göreve geldiğimizde ağlama edebiyatı yapmayacağım demiştim ama bu birlikte yürümeyeceğiz demedik. Bursaspor'a destek olmak hepimizin görevi. Biz kulübü bu noktaya getirdik ama bundan sonrasına bizim gücümüz yetmiyor. Bu takımı hep birlikte layık olduğu yere çıkaracağız."

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Süleyman Çelik ise yaptığı konuşmada, yerel yönetim olarak her zaman Bursaspor'un yanında olduklarını kaydetti.