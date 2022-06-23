Brad Pitt, Fransa'daki şatosunda bir yıl boyunca hazine aradığını itiraf etti Açıklaması - Son Dakika
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Brad Pitt, Fransa'daki şatosunda bir yıl boyunca hazine aradığını itiraf etti Açıklaması

23.06.2022 13:46
Brad Pitt, Fransa'daki şatosunda bir yıl boyunca hazine aradığını itiraf etti Açıklaması

ABD'li aktör Brad Pitt, eski eşi Angelina Jolie ile davalık olduğu ve mülkiyeti kendilerinde olan Fransa'nın Var bölgesindeki 60 milyon dolar değerindeki Miraval Şatosu'nda bir yıl boyunca hazine aradığını itiraf etti.

ABD'li aktör Brad Pitt, eski eşi Angelina Jolie ile davalık olduğu ve mülkiyeti kendilerinde olan Fransa'nın Var bölgesindeki 60 milyon dolar değerindeki Miraval Şatosu'nda bir yıl boyunca hazine aradığını itiraf etti.

GQ erkek dergisine konuşan Pitt, bir kişinin kendisine şatosunun bahçesinde milyonlarca dolar değerinde büyük bir hazine gömülü olduğunu aktardığını söyledi.

Pitt, bunun üzerine radar ekipmanı satın aldığını kaydederek, şatosunun bahçesinde bir yıl hazine aradığını ve bunu takıntı haline getirdiğini ifade etti.

"Bir yıl boyunca düşündüğüm tek şey hazineydi." diyen Pitt, hazine avcılığı takıntısının büyüdüğü yerle ilgili olabileceğini belirterek küçüklüğünde altın bulma hikayeleriyle büyüdüğünü aktardı.

"Aptal hissettim yine de çok heyecan vericiydi"

Pitt, "Hayali hazineden bahseden kişinin niyetini geç olsa da anladığını, şahsın sahip olduğu şirketten radar ekipmanları aldırmak için" kendisini kandırdığını itiraf ettiğini aktararak, "Oldukça aptal hissettim ama yine de itiraf edeyim hazine aramak çok heyecan vericiydi." diye konuştu.

Hollywood yıldızı, eski eşi Jolie ile boşandıktan sonra ruhsal problemler yaşadığını aktardı.

Rüyalarında sürekli bıçaklandığını gördüğünü belirten Pitt, çok uzun olmasa da bir depresyon süreci yaşadığını anlattı.

Mevlana'nın dizeleriyle konuştu

Pitt, Mevlana'nın "Doğru ve yanlışın ötesinde bir yer var, seninle orada buluşacağız" dizelerini tekrar ederek, kendini yalnız hissettiğini, kalbinin kırık olduğunu ve hayatın anlamını her daim sorguladığını dile getirdi.

"Başka bir diyardan gelmiş bir kuş gibiyim... Kendi isteğimle gelmedim buraya, kendi isteğimle zaten gidemem. Beni buraya kim getirdiyse o götürmeli eve." dizeleriyle konuşmasına devam eden Pitt, bir arayış içinde olduğunu kaydetti.

Hollywood kariyerinde düşüşe geçtiğini belirterek, hayatının son döneminde sürekli kendisine ne yapması gerektiğine ilişkin sorular sorduğunu söyleyen Pitt, "Bir şey yapmak zorunda hissettiğinizde başka bir maceraya atılmanın zamanı geldi demektir." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Brad Pitt, Fransa'daki şatosunda bir yıl boyunca hazine aradığını itiraf etti Açıklaması - Son Dakika

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