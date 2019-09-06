Son Dakika Haberleri: Brad Pitt oyunculuğu azaltmayı planlıyor
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Brad Pitt oyunculuğu azaltmayı planlıyor

1 saat önce

Brad Pitt, kamera önünde durmaktan kaçınıyor çünkü yapım şirketi Plan B ile yaptığı çalışmada, heykel ve çevre düzenlemeleri gibi hobilere odaklandı.

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Brad Pitt, kamera önünde durmaktan kaçınıyor çünkü yapım şirketi Plan B ile yaptığı çalışmada, heykel ve çevre düzenlemeleri gibi hobilere odaklandı.

Brad Pitt, Magazin

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 09:01 
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