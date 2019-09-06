Brad Pitt oyunculuğu azaltmayı planlıyor
1 saat önce
Brad Pitt, kamera önünde durmaktan kaçınıyor çünkü yapım şirketi Plan B ile yaptığı çalışmada, heykel ve çevre düzenlemeleri gibi hobilere odaklandı.
Brad Pitt, kamera önünde durmaktan kaçınıyor çünkü yapım şirketi Plan B ile yaptığı çalışmada, heykel ve çevre düzenlemeleri gibi hobilere odaklandı.
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 09:01
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