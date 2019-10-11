Brad Pitt ve Angelina Jolie hala boşanamadı çünkü...
1 saat önce
Brad Pitt, mal paylaşımı konusunda son kararı vermesi için mahkemeden özel görevli bir yargıç isteyince Brangelina'nın resmi boşanma süreci uzadı.
Brad Pitt, mal paylaşımı konusunda son kararı vermesi için mahkemeden özel görevli bir yargıç isteyince Brangelina'nın resmi boşanma süreci uzadı.
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 09:05
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