Son Dakika Haberleri: Brad Pitt ve Angelina Jolie hala boşanamadı çünkü...
Son Dakika Magazin Brad Pitt ve Angelina Jolie hala boşanamadı çünkü...

Brad Pitt ve Angelina Jolie hala boşanamadı çünkü...

1 saat önce

Brad Pitt, mal paylaşımı konusunda son kararı vermesi için mahkemeden özel görevli bir yargıç isteyince Brangelina'nın resmi boşanma süreci uzadı.

Brad Pitt, mal paylaşımı konusunda son kararı vermesi için mahkemeden özel görevli bir yargıç isteyince Brangelina'nın resmi boşanma süreci uzadı.

Brad Pitt ve Angelina Jolie hala boşanamadı çünkü...

Brad Pitt, Magazin

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 09:05 
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