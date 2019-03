Brad Pitt ve Dicaprio'lu Tarantino Filminden Yeni Poster Geldi

İçerisinde Leonadro DiCaprio ve Brad Pitt gibi isimlerin bulunacağı Once Upon a Time in Hollywood'un afişi yayınlandı.

Normal şartlar altında Quentin Tarantino'nun çekeceği bir film duyurulduğu zaman beklentiler fazlasıyla yüksek oluyor, ancak işin içine Brad Pitt ve Leonardo DiCaprio gibi isimler de dahil olunca olay iyice çığırından çıkabiliyor. Yani beklentilerin açıkça tavan yaptığını söyleyebiliriz. Bugün ise Once Upon a Time in Hollywood filminin ilk afişini yayınlandı.



Brad Pitt ve Leonardo DiCaprio'nun yan yana durması yetmiyormuş gibi Tarantino'nun ismini de görebildiğimiz afiş ile resmen "Daha iyi bir üçlü bulabilir misiniz?" şeklinde bir meydan okumayı görebiliyoruz.



1969 yılında Sharon Tate cinayetini ele alacak film hakkında Tarantino şu şekilde bir açıklama yaptı:



"İkisi de artık tanıyamadıkları Hollywood'a giriş yapmak için çabalıyor ancak Rick'in ünlü bir kapı komşusu var: Sharon Tate. Bu senaryo üzerine beş senedir çalışıyorum ve hayatımın büyük bir çoğunluğunu, o sıralar 7 yaşında olduğum 1969 senesi de dahil olmak üzere, Los Angeles'ta geçirdim. Artık kaybolmuş L.A. ve Hollywood hikayemi anlatmak için sabırsızlanıyorum. Ayrıca DiCaprio ve Pitt ile çalışmaktan daha fazla mutlu olamazdım."









Oyuncu kadrosunda Bradd Pitt ve Leonardo DiCaprio'nun haricinde Margot Robbie, Burt Reynolds, Timothy Olyphant, Michael Madsen, Tim Roth, Damian Lewis, Luke Perry, Emile Hirsch, Dakota Fanning, Clifton Collins, Keith Jefferson, Nicholas Hammond, James Marsden, Julia Butters ve Scoot McNairy'i de barındıran Once Upon a Time in Hollywood filminin Temmuz ayında çıkması bekleniyor.

