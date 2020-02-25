Bradley Beal'in 55 sayısı Wizards'a yetmedi! - Son Dakika
Son Dakika Spor Bradley Beal'in 55 sayısı Wizards'a yetmedi! - Son Dakika Spor

Bradley Beal'in 55 sayısı Wizards'a yetmedi!

6 saat önce

NBA'e 8 maçla devam edildi.

Bradley Beal'in 55 sayısı Wizards'a yetmedi!, System.String[]

NBA'e 8 maçla devam edildi.


Play-off'lara kalmayı garantileyen Doğu Konferansı lideri Milwaukee Bucks, deplasmanda Wizards'ı 3 sayı farkla yenerek bu sezon 49. galibiyetini elde etti.


Khris Middleton 40 sayı, 5 ribaunt ve 5 asistle Bucks'ın galibiyetinde önemli rol oynarken, Giannis Antetokounmpo 22 sayı, 14 ribaunt, Eric Bledsoe 23 sayı, 10 asist, Donte DiVincenzo 12 sayı, 10 ribuantla "double double" yaptı.


Maçta 16 dakika süre alan milli basketbolcu Ersan İlyasova, 2 sayı ve 3 ribauntla oynadı.


Ev sahibi ekipte Bradley Beal'in 55, Shabazz Napier'in 27 sayılık performansı mağlubiyete engel olamadı.


- Furkan'dan rakip potaya 15 sayı


Milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın formasını giydiği Philadelphia 76ers, sahasında Atlanta Hawks'ı 129-112 mağlup etti.


Ev sahibi ekipte 49 sayı, 14 ribaunt, 3 asitlik performans sergileyen Joel Embiid galibiyetin mimarı olurken, Tobias Harris 25, Furkan Korkmaz 15 sayı, 6 ribaunt, 2 asistle mücadeleyi tamamladı.


Konuk takımda Trae Young 28 sayı, 10 asistle "double double" yaptı.


- Cedili Cavaliers sahasında kazandı


Milli basketbolcu Cedi Osman'ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers, sahasında Miami Heat'i uzatma sonunda 125-119 yendi.


Kevin Porter Jr.'ın 30 sayıyla oynadığı maçta, Kevin Love 17 sayı, 14 ribauntla "double double" yaptı. Maça ilk beşte başlayan Cedi Osman, 7 sayı, 1 ribaunt, 2 asistle salondan ayrıldı.


Konuk ekipte Goran Dragic ve Bam Adebayo, 22'şer sayıyla karşılaşmayı tamamladı.


- Sonuçlar


Washington Wizards-Milwaukee Bucks: 134-137 (Uzatmada)


Cleveland Cavaliers-Miami Heat: 125-119 (Uzatmada)


Philadelphia 76ers-Atlanta Hawks: 129-112


Brooklyn Nets- Orlando Magic: 113-115


Houston Rockets- New York Knicks: 123-112


Dallas Mavericks- Minnesota Timberwolves: 139-123


Utah Jazz- Phoenix Suns: 111-131


Los Angeles Clippers- Memphis Grizzlies: 124-97


Milwaukee Bucks, Bradley Beal, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 02:31 
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