Son Dakika Haberleri: Bradley Cooper ve Lady Gaga Aşk mı Yaşıyor?

Bradley Cooper ve Lady Gaga Aşk mı Yaşıyor?

1 saat önce

Oscar töreninde 'Shallow' adlı şarkıyı birlikte seslendiren ve adeta delice aşık bir çift gibi pozlar veren Bradley Cooper ile Lady Gaga arasında neler oluyor?

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Oscar töreninde 'Shallow' adlı şarkıyı birlikte seslendiren ve adeta delice aşık bir çift gibi pozlar veren Bradley Cooper ile Lady Gaga arasında neler oluyor?
Kaynak: DailyMotion.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 09:01 

Bradley Cooper, Lady Gaga, Yenikadinda Gösterme, Magazin
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