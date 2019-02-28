Bradley Cooper ve Lady Gaga Aşk mı Yaşıyor?
1 saat önce
Oscar töreninde 'Shallow' adlı şarkıyı birlikte seslendiren ve adeta delice aşık bir çift gibi pozlar veren Bradley Cooper ile Lady Gaga arasında neler oluyor?
Oscar töreninde 'Shallow' adlı şarkıyı birlikte seslendiren ve adeta delice aşık bir çift gibi pozlar veren Bradley Cooper
ile Lady Gaga
arasında neler oluyor?
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 09:01
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