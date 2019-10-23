Braga, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı
1 saat önce
UEFA Avrupa Ligi K Grubu 3. hafta maçında yarın Beşiktaş ile karşılaşacak Braga, bu mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.
Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 08:32 Kaynak: AA
UEFA Avrupa Ligi K Grubu 3. hafta maçında yarın Beşiktaş ile karşılaşacak Braga, bu mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.
Portekiz temsilcisi, son antrenmanını maçın oynanacağı Vodafone Park'ta gerçekleştirdi.
Teknik direktör Ricardo Sa Pinto yönetimindeki antrenmanda Bragalı oyuncular, basına açık 15 dakikalık bölümde koşu ve pas çalışması yaptı.
Braga'nın, basına kapalı bölümde taktik çalıştığı öğrenildi.
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