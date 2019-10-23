Son Dakika Haberleri: Braga, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı
Son Dakika Spor Braga, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı

Braga, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı

1 saat önce

UEFA Avrupa Ligi K Grubu 3. hafta maçında yarın Beşiktaş ile karşılaşacak Braga, bu mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Braga, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı, System.String[]

UEFA Avrupa Ligi K Grubu 3. hafta maçında yarın Beşiktaş ile karşılaşacak Braga, bu mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Portekiz temsilcisi, son antrenmanını maçın oynanacağı Vodafone Park'ta gerçekleştirdi.

Teknik direktör Ricardo Sa Pinto yönetimindeki antrenmanda Bragalı oyuncular, basına açık 15 dakikalık bölümde koşu ve pas çalışması yaptı.

Braga'nın, basına kapalı bölümde taktik çalıştığı öğrenildi.

Vodafone Park, Beşiktaş, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 08:32 Kaynak: AA
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