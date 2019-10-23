Braga, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı
25 dakika önce
Portekiz temsilcisi, son antrenmanını maçın oynanacağı Vodafone Park'ta gerçekleştirdi.
Portekiz temsilcisi, son antrenmanını maçın oynanacağı Vodafone Park'ta gerçekleştirdi.
Teknik direktör Ricardo Sa Pinto yönetimindeki antrenmanda Bragalı oyuncular, basına açık 15 dakikalık bölümde koşu ve pas çalışması yaptı.
Braga'nın, basına kapalı bölümde taktik çalıştığı öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 10:49
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