Son Dakika Haberleri: Braga, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı
Son Dakika Spor Braga, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı

Braga, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı

25 dakika önce

Portekiz temsilcisi, son antrenmanını maçın oynanacağı Vodafone Park'ta gerçekleştirdi.

Braga, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı, System.String[]

Portekiz temsilcisi, son antrenmanını maçın oynanacağı Vodafone Park'ta gerçekleştirdi.


Teknik direktör Ricardo Sa Pinto yönetimindeki antrenmanda Bragalı oyuncular, basına açık 15 dakikalık bölümde koşu ve pas çalışması yaptı.


Braga'nın, basına kapalı bölümde taktik çalıştığı öğrenildi.

Vodafone Park, Portekiz, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 10:49 
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