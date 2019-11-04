Son Dakika Haberleri: Braga - Beşiktaş maçına Litvanyalı hakem
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Braga - Beşiktaş maçına Litvanyalı hakem

7 saat önce

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda deplasmanda oynayacağı Braga maçını Litvanyalı hakem Gediminas Mazeika yönetecek.

Braga - Beşiktaş maçına Litvanyalı hakem, System.String[]

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda deplasmanda oynayacağı Braga maçını Litvanyalı hakem Gediminas Mazeika yönetecek.


Beşiktaş'ın, UEFA Avrupa Ligi K Grubu 4. maçında 7 Kasım Perşembe günü Portekiz deplasmanında Braga ile oynayacağı mücadelede Litvanya Futbol Federasyonu'ndan Gediminas Mazeika düdük çalacak. Mazeika'nın yardımcılıklarını Vytautas Simkus ve Vytenis Kazlauskas yapacak. Estadio Municipal de Braga Stadyumu'nda TSİ 23.00'de başlayacak karşılaşmada dördüncü hakem ise Robertas Smitas olacak. - İSTANBUL

Beşiktaş, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 01:58 Kaynak: İHA
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