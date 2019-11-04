Son Dakika Haberleri: Braga-Beşiktaş maçını Litvanyalı hakem Gediminas Mazeika yönetecek
Son Dakika Spor Braga-Beşiktaş maçını Litvanyalı hakem Gediminas Mazeika yönetecek

Braga-Beşiktaş maçını Litvanyalı hakem Gediminas Mazeika yönetecek

7 saat önce

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi K Grubu dördüncü haftasında Portekiz temsilcisi Braga ile 7 Kasım Perşembe günü deplasmanda oynayacağı maçta Litvanyalı hakem Gediminas Mazeika görev yapacak.

Braga-Beşiktaş maçını Litvanyalı hakem Gediminas Mazeika yönetecek, System.String[]

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi K Grubu dördüncü haftasında Portekiz temsilcisi Braga ile 7 Kasım Perşembe günü deplasmanda oynayacağı maçta Litvanyalı hakem Gediminas Mazeika görev yapacak.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre Litvanya Futbol Federasyonunundan hakem Mazeika'nın yardımcılıklarını, Vytautas Simkus ile Vytenis Kazlauskas üstlenecek.

İki takım arasındaki karşılaşma Braga Belediye Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak.

Beşiktaş, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 02:36 Kaynak: AA
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