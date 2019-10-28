Braga maçı biletleri satışa çıkıyor

Beşiktaş'ın 7 Kasım'da deplasmanda Braga ile oynayacağı karşılaşmanın biletleri yarın saat 11.00'den itibaren internet üzerinden satışa sunulacak.

UEFA Avrupa Ligi 4. hafta mücadelesinde Portekiz temsilcisi Braga ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş, bu maçın biletlerini yarın saat 11.00 itibariyle internet üzerinden satışa sunacak. İnternet üzerinden yapılacak olan bilet satışında fiyat da belli oldu. 7 Kasım Perşembe günü TSİ 23.00'te oynanacak olan karşılaşmaya gidecek olan Beşiktaş taraftarlarının ödeyeceği miktar 130 TL.

(İHA)