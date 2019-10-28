Son Dakika Haberleri: Braga maçı biletleri satışa çıkıyor
Son Dakika Güncel Braga maçı biletleri satışa çıkıyor

Braga maçı biletleri satışa çıkıyor

1 saat önce

Beşiktaş'ın 7 Kasım'da deplasmanda Braga ile oynayacağı karşılaşmanın biletleri yarın saat 11.00'den itibaren internet üzerinden satışa sunulacak.

Braga maçı biletleri satışa çıkıyor, System.String[]

Beşiktaş'ın 7 Kasım'da deplasmanda Braga ile oynayacağı karşılaşmanın biletleri yarın saat 11.00'den itibaren internet üzerinden satışa sunulacak.

UEFA Avrupa Ligi 4. hafta mücadelesinde Portekiz temsilcisi Braga ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş, bu maçın biletlerini yarın saat 11.00 itibariyle internet üzerinden satışa sunacak. İnternet üzerinden yapılacak olan bilet satışında fiyat da belli oldu. 7 Kasım Perşembe günü TSİ 23.00'te oynanacak olan karşılaşmaya gidecek olan Beşiktaş taraftarlarının ödeyeceği miktar 130 TL.

(İHA)

Beşiktaş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.10.2019 04:00 Kaynak: İHA
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