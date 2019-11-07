Son Dakika Haberleri: Braga maçında Abdullah Avcı yok!
Son Dakika Spor Braga maçında Abdullah Avcı yok!

Braga maçında Abdullah Avcı yok!

7 saat önce

UEFA Avrupa Ligi K Grubu 4'üncü maçında Portekiz ekibi Braga'nın konuğu olacak olan Beşiktaş'ta 6 futbolcunun yanı sıra teknki direktör Abdullah Avcı da takımın başında yer alamayacak.

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UEFA Avrupa Ligi K Grubu 4'üncü maçında Portekiz ekibi Braga'nın konuğu olacak olan Beşiktaş'ta 6 futbolcunun yanı sıra teknki direktör Abdullah Avcı da takımın başında yer alamayacak.


Geçirdiği ağır grip nedeniyle dün Portekiz'e gidemeyen ve yoğun tedavi uygulanan Abdullah Avcı'nın, durumunda iyileşme olmaması sebebiyle İstanbul'da kalmasına karar verildi.


Siyah beyazlıları bu akşam Braga karşısında yardımcı antrenör Recep Uçar yönetecek.


Beşiktaş, Braga deplasmanına Burak Yılmaz, N'Koudou, Ruiz, Atiba, Douglas, Diaby ve Gökhan Gönül'ü de götürmezken, safra kesesi ameliyatı olan yönetici Erdal Torunoğulları da kafilede yer almamıştı.


Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Recep Uçar, Braga maçı öncesi basın toplantısında konuştu...

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Abdullah Avcı, Beşiktaş, Portekiz, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 12:30 
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