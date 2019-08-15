Brahim ve Mendy iyileşme sürecine devam ediyor

Fransız adam, çim üzerinde top toprağı ile çalışma ve tesislerin içindeki eğitimi bir araya getirirken, Brahim grupla oturumun bir bölümünü tamamladı.

Fransız adam, çim üzerinde top toprağı ile çalışma ve tesislerin içindeki eğitimi bir araya getirirken, Brahim grupla oturumun bir bölümünü tamamladı.

Haber Yayın Tarihi:

İBB Başkanı İmamoğlu ile Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Liverpool-Chelsea maçını tribünde birlikte izledi

Chelseali Jorginho'nun ismi formaya yanlış yazıldı!

Liverpool-Chelsea maçında sahaya taraftar girdi! İşte o görüntüler

Muhammed Salah hayranları, Vodafone Park'a akın etti!