Brahim ve Mendy iyileşme sürecine devam ediyor
5 dakika önce
Fransız adam, çim üzerinde top toprağı ile çalışma ve tesislerin içindeki eğitimi bir araya getirirken, Brahim grupla oturumun bir bölümünü tamamladı.
Fransız adam, çim üzerinde top toprağı ile çalışma ve tesislerin içindeki eğitimi bir araya getirirken, Brahim grupla oturumun bir bölümünü tamamladı.
Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 01:26
İBB Başkanı İmamoğlu ile Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Liverpool-Chelsea maçını tribünde birlikte izledi Chelseali Jorginho'nun ismi formaya yanlış yazıldı! Liverpool-Chelsea maçında sahaya taraftar girdi! İşte o görüntüler Muhammed Salah hayranları, Vodafone Park'a akın etti!