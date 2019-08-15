Son Dakika Haberleri: Brahim ve Mendy iyileşme sürecine devam ediyor
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Brahim ve Mendy iyileşme sürecine devam ediyor

5 dakika önce

Fransız adam, çim üzerinde top toprağı ile çalışma ve tesislerin içindeki eğitimi bir araya getirirken, Brahim grupla oturumun bir bölümünü tamamladı.

Fransız adam, çim üzerinde top toprağı ile çalışma ve tesislerin içindeki eğitimi bir araya getirirken, Brahim grupla oturumun bir bölümünü tamamladı.
Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 01:26 
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