Braian Samudio: Şu an tek düşüncem Rizespor'u iyi bir yere taşımak - Son Dakika

Braian Samudio: Şu an tek düşüncem Rizespor'u iyi bir yere taşımak

08.03.2021 13:49
Braian Samudio: Şu an tek düşüncem Rizespor'u iyi bir yere taşımak, System.String[]

Çaykur Rizespor'un forveti Braian Samudio, tek düşüncesinin takımı iyi bir yere taşımak olduğunu söyledi.

Çaykur Rizespor'un forveti Braian Samudio, tek düşüncesinin takımı iyi bir yere taşımak olduğunu söyledi.

Spor Toto Süper Lig'de bu haftayı BAY geçen Çaykur Rizespor, Atakaş Hatayspor maçı için çalışmalarını sürdürdü. Mehmet Cengiz Tesisleri'nde yapılan idman öncesi Karadeniz ekibinin Paraguaylı forveti Braian Samudio, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Samudio sezona çok iyi başlamadığını belirterek ufak dokunuş ve tedavilerle maçlara çıktığını söyledi. 25 yaşındaki futbolcu, "Sezona iyi başlamadık belki ama oynadığımız futbol iyi şeyler olacağının habercisiydi. İyi futbol oynadık, iyi maçlar çıkardık. Her şey yolundaydı. Ama o dönem de bir Kovid vakası yaşadık. Takım içinde bu yayıldı. Devamında dönmek de kolay olmuyor. Buna sakatlıklar da eklendi, düzen de bozuldu. Bunun etkilerini olumsuz olarak gördük. Ama şu anda yeni hocamız var. Yeni bir sayfa açtık. Bundan sonra güzel maçlar çıkarıp iyi puanlar alarak taraftarımızı mutlu edeceğiz" dedi.

"ARTIK KAZANMA ZAMANI"Kazanamama sürecine bu hafta son vereceklerine inandıklarını vurgulayan Samudio, " Türkiye'de gerçekten liglerin özellikle ikinci yarıları çok zor oluyor. Oynanan maçlara bakıldığında hiç sıralamaya bakılmaması lazım. Her takım her takımı yenebiliyor. Her maçın ayrı bir hikayesi var. Hocamız dün bizimle özel bir toplantı yaptı. Özellikle içerideki maçları kazanmamızın önemi üstünde durdu. Bu nedenle hafta sonu sahadan iyi bir sonuçla ayrılacağımızdan eminim. Kazanma ve çıkışa geçme zamanımız geldi" diye konuştu."TRANSFER HABERLERİ GERÇEĞİ YANSITMIYOR"Tek düşüncesinin takımı iyi bir yere taşımak olduğunu aktaran Braian Samudio, başka takımla şimdiden sözleşme imzaladığı yönünde çıkan haberler için ise şunları kaydetti:

"Sosyal medyada ve basında ben de hakkımdaki transfer haberlerini okuyor ve duyuyorum. Ama hiçbiri gerçeği yansıtmıyor. Şu anda daha önemli olan takımımızın durumu. Sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz. Önemli olan bu süreci atlatmak ve daha iyi bir yere gelmek. Bunları geçtikten sonra, sezon sonu elbette geleceğim hakkında bir karar vereceğim ama önemli olan şu an sadece Rizespor."

Braian Samudio: Şu an tek düşüncem Rizespor'u iyi bir yere taşımak

Spor Toto Süper Lig, Hatayspor, Rizespor, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Braian Samudio: Şu an tek düşüncem Rizespor'u iyi bir yere taşımak - Son Dakika Spor


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