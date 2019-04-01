Son Dakika Haberleri: Braill Alfabesi ile Elif Ba" Kursu Tamamlandı

Braill Alfabesi ile Elif Ba" Kursu Tamamlandı

17 dakika önce

Kayseri Müftülüğü Engelliler Koordinatörlüğü tarafından Melikgazi Silver Kur'an Kursu'nda düzenlenen 64 saatlik "Braill Alfabesi ile Elif Ba" kursu tamamlandı.

Braill Alfabesi ile Elif Ba
Kayseri Müftülüğü Engelliler Koordinatörlüğü tarafından Melikgazi Silver Kur'an Kursu'nda düzenlenen 64 saatlik "Braill Alfabesi ile Elif Ba" kursu tamamlandı.

Müftülükten yapılan açıklamaya göre, vaiz, psikolojik danışmanlık ve rehberlik uzmanı ve Kur'an kursu öğreticilerinden oluşan 25 kadın kursiyer, "Braill Alfabesi ile Elif Ba" kursunu tamamlayarak sertifika almaya hak kazandı.

Programda konuşan Müftü Şahin Güven, şunları kaydetti:

"Personelimizin daha donanımlı olması için çeşitli kurslar ve seminerler düzenlemekteyiz. Bu açıdan bu kursları çok önemli görüyorum. İnsanlara hizmet verirken gerekli olan donanımı ve alt yapıyı oluşturmak için gerçekleştirilen böyle güzel bir kursa katılımlarından dolayı siz değerli kursiyerlerimize ve kurs hocamıza teşekkür ediyorum.

Konuşmaların ardından kursiyerlere katılım belgelerini takdim etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 05:34 Kaynak: AA

Melikgazi, Kayseri, Güncel
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