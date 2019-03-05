Braille Alfabesi ve İşaret Dili Kursu Mezuniyet Töreni

İstanbul Müftülüğünün görme ve işitme engellilere yönelik dini hizmetleri arttırmak ve yaygınlaştırmak üzere hayata geçirdiği Braille Alfabesi ve İşaret Dili Kursunun mezuniyet töreni yapıldı.

İstanbul Müftülüğünün görme ve işitme engellilere yönelik dini hizmetleri arttırmak ve yaygınlaştırmak üzere hayata geçirdiği Braille Alfabesi ve İşaret Dili Kursunun mezuniyet töreni yapıldı.



Fatih Müftülüğü Konferans Salonunda gerçekleştirilen tören, İl Müftü Yardımcısı Veysel Işıldar'ın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.



Törende, kurslara katılan 200 din görevlisinden bazıları, Kur'an-ı Kerim ayetlerinin ve hadislerin Braille alfabesi ve işaret diliyle ifade edilmesine ilişkin örnekler sundu, işaret diliyle İstiklal Marşı'nı okudu.



"İşaret dilinin varlığını Kur'an-ı Kerim'den öğreniyoruz"



İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, din görevlilerine yönelik düzenlenen Braille Alfabesi ve İşaret Dili Kursu mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada, dil bilen, bilmeyen, sesle anlaşabilen ve işitme engeli sebebiyle sessiz olarak anlaşan insanların probleminin doğru anlaşılmak olduğunu söyledi.



"Karşınızdakini anlamak, onun doğru anlaşılmasını sağlamak ve gönlündeki hicrana, sıkıntıya ortak olabilmek karşımızdakinin dilini öğrenmekle mümkündür." diyen Yılmaz, şöyle konuştu:



"Bu, bugüne kadar sadece konuşulan lisanlar gibi anladığımız bir konuydu ama şimdi anladık ve gördük ki bir de sessiz, kelimesiz, işaretle konuşulan bir dil var. Biz insan merkezli din hizmetini hayata geçirmeye çalışan diyanet mensupları olarak o dili de öğrenelim ki o kardeşlerimizin dertlerini anlayalım, onlarla da diyalog kurabilelim arzu ettik. İşaret dilinin varlığını Kur'an-ı Kerim'den ve Zekeriya Peygamber'den öğreniyoruz."



Yılmaz, Diyanet İşleri Başkanlığı'na, "Biz de duyan, konuşan kardeşlerimiz gibi Rabb'imize ibadet etmek, Kur'an okumak istiyoruz." diye müracaat eden ve meramlarını böyle ifade eden işitme engellilerin talebine Başkanlığın bigane kalmadığını aktararak, Dini Kavramlar Sözlüğünün ilk önce bunun için hazırlatıldığını dile getirdi.



Daha sonra engelli bireylerin dini bilgiler öğrenmesine yönelik kurslar açıldığını anlatan Yılmaz, din görevlilerinin işaret dilini bilerek, engellilerin meramını anlaması için böyle bir seferberlik başlatıldığını kaydetti.



İstanbul Müftüsü Yılmaz, Diyanet İşleri Başkanlığının "İnsanın olduğu her yerde Kur'an kursu, din hizmeti olarak biz olmalıyız." perspektifinden yola çıkarak özellikle engelli bireylere de ulaşmanın yolunu bulmak üzere adım attığına vurgu yaparak, "Hem görme engelli kardeşlerimize Braille alfabesiyle Kur'an okumayı öğretmek ve onun yaygınlaştırılması, işitme engelli kardeşlerimize işaret diliyle Kur'an'ı, namazı, ibadeti öğretmek şeklindeki bu hizmetler gerçekten Başkanlığımızın hem etki alanını arttırdı hem de görevlilerimizin daha çok insana, daha çok gönle dokunmasını sağlayacak bir imkan sundu. En önemlisi de işaret diliyle konuşan kardeşlerimiz, anlaşılmak gibi önemli bir konuma ulaştılar." ifadelerini kullandı.



Tören, İl Müftüsü Yılmaz'ın kurs veren din görevlilerine plaket takdim etmesi ve İl Müftü Yardımcıları Veysel Işıldar ile Halime Yıldız'ın kursiyerlere sertifika vermesiyle sona erdi.

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