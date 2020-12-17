Brand&Sport Summit 2020 - Son Dakika

Brand&Sport Summit 2020

17.12.2020 12:39
Brand&Sport Summit 2020, System.String[]

Markalar dünyası ve spor sektörünün bir araya geldiği "Brand&Sport Summit 2020" (Marka ve Spor Zirvesi) başladı.

Markalar dünyası ve spor sektörünün bir araya geldiği "Brand&Sport Summit 2020" (Marka ve Spor Zirvesi) başladı.

İstanbul'daki 42 Maslak Alışveriş Merkezi içindeki ESA Arena'da gerçekleştirilen zirvenin ilk oturumuna Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, federasyonun sponsorlarından AXA Sigorta'nın üst yöneticisi (CEO) Yavuz Ölken ile bu yıl düzenlenen CEV 19 Yaş Altı Genç Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda altın madalya kazanan ay-yıldızlı takımın oyuncuları Çağla Salih ve İpar Özay Kurt katıldı.

Oturumda TVF ile AXA Sigorta arasındaki sponsorluk ve iş birliği ilişkileri ele alındı.

Başkan Üstündağ, AXA Sigorta ile sponsorluk anlaşmasında maddiyatı ikinci plana attıklarını belirterek, "Önce samimi, şeffaf, paylaşımcı olalım, voleybolun değerlerini paylaşalım istedik. 'Voleybolun geleceği için yürüdüğümüz yolda nerede ve ne zaman yanımızda olursunuz?' diye sorduk. Kendileri de bize, 'Sonsuz yanınızda oluruz. Bize ne zaman ihtiyacınız varsa o zaman sizin yanınızdayız.' dediler. Geldiğimiz noktada kurumsal anlamda voleybol bir marka. Sponsorların, yürüdüğümüz yolda katkısı çok büyük." diye konuştu.

TVF Spor Lisesi'nin faaliyetleriyle ilgili bilgi veren Mehmet Akif Üstündağ, "TVF Spor Lisesi'nde bugün eğitimde spor liseleri arasında bir numarayız. Veliler, çocuğunu bize emanet ederken çok iyi voleybolcu olmasını isterken, çok iyi de eğitim almasını talep ediyor. Bunun ikisini bir arada sağlamaya çalışıyoruz. Bugün 365 öğrencimiz var. 202 öğrencimiz yurtta yatılı okuyor. Bu öğrencilerimizin bütün ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Devletimizin buna benzer eğitim alanları var ama bu organizasyon, sadece TVF'nin çatısı altında var. Bu sene 550 müracaat vardı. 90 öğrenci alınabildi. Gençlik ve Spor Bakanımız ve Milli Eğitim Bakanımıza çok teşekkür ediyorum. Bu okulun ihtiyaçlarını karşılamamızda bize çok destek oluyorlar." ifadelerini kullandı.

Yavuz Ölken, TVF ile sponsorluk iş birliğine 2018'de başladıklarını aktararak, "Türkiye için kıymetli olanı korumak adına TVF ile bir araya geldik. O günden bu yana çok iyi işler çıktı. Zaten Türk voleybolu, spor branşları arasında en başarılılardan biri. Eski adıyla Türkiye Kupası'nı 'AXA Sigorta Kupa Voley' adıyla yeniden canlandırdık. Kadın ve erkek milli takımlarımızın maçlarına katıldık. Efeler Ligi'nin isim sponsoru, Erkek Milli Takımı'nın göğüs sponsoru olduk. Sponsorluğu maddiyata getirdiğinizde unutuluyor ve iz bırakmıyor. Türkiye'nin geleceği için gençleriyle hareket eden bir kurum var. Onun için değer ortaklığımız oluştu." değerlendirmesinde bulundu.

TVF'nin Spor Lisesi ile ilgili projelerine değinen Ölken, "Türkiye Spor Lisesi, Türkiye'ye voleybolcu yetiştiriyor. İnanılmaz akademik bir organizasyon. Anadolu'dan çocuklarımız geliyor. AXA Sigorta olarak 50 öğrencinin eğitim ve öğretim hayatları boyunca bursunu üstlendik. Ayrıca çocuklarımızın sporcu yaralanmalarında ameliyatlarını veya sağlıkla ilgili masraflarını da karşılayacağımızı söyledik." şeklinde görüş belirtti.

Yavuz Ölken, TVF'ye desteklerinin süreceğini vurgulayarak, "TVF bizi istediği sürece yanında olacağımızın sözünü veriyoruz." diye konuştu.

Milli sporcuların 2021 beklentisi

Milli voleybolcular Çağla Salih ve İpar Özay Kurt, 2021'den beklentilerini dile getirdi.

19 Yaş Altı Milli Takımı'nın kaptanı Çağla, 20 Yaş Altı Genç Kız Milli Takımı olarak gelecek yıl Dünya Şampiyonası'na katılacaklarını aktararak, "2021 için öncelikle sağlık diliyorum. Sonrasında yaz aylarında Dünya Şampiyonası var. Oraya en iyi şekilde hazırlanıp iyi bir derece elde ederek ülkemize bir mutluluk daha yaşatmak istiyoruz. Umarım yeniden pandemiyi yaşamayız. Her şey 2021'de bitmiş olur." ifadelerini kullandı.

19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda "En değerli oyuncu" (MVP) seçilen İpar Özay Kurt ise, "Pandemiden dolayı zorlu bir süreç geçiriyoruz. 2021'de herkese sağlık mutluluk ve başarı diliyorum. Bu yaz 20 Yaş Altı Genç Kız Milli Takımı olarak Dünya Şampiyonası'nda mücadele edeceğiz. Türk voleybolunun gücünü bir kez daha dünyaya göstermek istiyoruz. Fenerbahçe'de de Sultanlar Ligi ile CEV Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ediyoruz. Orada da ilk sıralarda yerimizi almak istiyoruz." şeklinde konuştu.

Türkiye Voleybol Federasyonu, Türkiye, Sigorta, Milli, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

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