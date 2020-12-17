Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım, kadın ve erkek milli takımlarıyla Avrupa Şampiyonalarına katılmak istediklerini söyledi.

Haluk Yıldırım, markalar dünyası ve spor sektörünün bir araya geldiği "Brand&Sport Summit 2020"de (Marka ve Spor Zirvesi) düzenlenen oturumda açıklamalarda bulundu.

İstanbul'daki 42 Maslak Alışveriş Merkezi içindeki ESA Arena'da gerçekleştirilen zirvenin ikinci oturumunda konuşmacı olarak yer alan Yıldırım, sponsorların sporda önemine değinerek, "TBF'nin yaklaşık 20 sponsoru, milli takımımızın 11 sponsoru var. Bunlar, Türkiye'nin en büyük ve en güvenilir markaları. Çok uzun süredir birlikte çalışıyoruz. Basketbola çok büyük değer katıyorlar." ifadelerini kullandı.

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın mücadele ettiği 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nin ikinci ayak maçlarının da İstanbul'da oynanacağını belirten Yıldırım, şöyle konuştu:

"İlk pencere kasım ayında yapıldı. Hem erkeklerde hem de kadınlarda İstanbul'da organize ettik. Kadınlarda Sırbistan ile oynadık ve mağlup olduk. Erkeklerde ise Hırvatistan'a yenildikten sonra ikinci maçta Hollanda'yı yendik. Organizasyondan sonra gerek FIBA'dan gerekse konuk takım federasyonlarından teşekkür mektubu aldık. Hem misafirperverliğimiz hem de organizasyonun kusursuzluğundan dolayı bizi tebrik ettiler. Bu da şubat ayındaki maçları almamız için bir avantaj sağladı. Hem kadınlar hem de erkeklerde maçları İstanbul'da düzenleyeceğiz. Pandemiden dolayı seyircisiz oynanacak. Kadın Milli Takımımızın Litvanya maçı var. Arnavutluk belli sebeplerden dolayı çekilmek zorunda kaldı. Sırbistan, Litvanya ve biz üçlü bir grupta kaldık. Şubat ayında Avrupa Şampiyonası'na gidip gitmeyeceğimiz belli olacak. Erkeklerde de son 2 maçımız kaldı. Biri İsveç, son maç da Hırvatistan ile oynanacak. Müsabakalar BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde yapılacak. Organizasyonla ilgili çok hassas davranıyoruz. Hem erkeklerde hem de kadınlarda hedefimiz Avrupa Şampiyonası'na katılabilmek."

Tokyo Olimpiyatları Elemeleri

TBF Milli Takımlar Direktörü Yıldırım, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle gelecek yıla ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılmak istediklerini belirterek, "Önemli bir rüyayı gerçekleştirmeye çalışacağız." dedi.

Koronavirüs salgını nedeniyle 2020 Tokyo Olimpiyatları Elemeleri'nin de ertelendiğini anlatan Yıldırım, "Zor bir yol bizi bekliyor. Elemelerde mücadele edecek 6 takım var ve 1 takım olimpiyatlara gidecek. Ev sahibi Kanada, Yunanistan, Çin, Uruguay ve Çekya var. Özellikle ev sahibi Kanada'nın çok ciddi bir kadrosu var. Yunanistan'ın önemli oyuncular mevcut. Biz de kendimize, oyuncularımıza, teknik ve idari kadroya güveniyoruz. Her şeyimizle bu turnuvada olimpiyata gidebilmek için mücadele edeceğiz. Önemli bir rüyayı gerçekleştirmeye çalışacağız. Kolay değil. Açıkçası hazırlanma süresiyle ilgili sıkıntılarımız var. Ligin yaklaşık 10 Haziran'da bitirilmesine çalışacağız. Pandemiden dolayı ertelenen maçlar var. Fikstür sıkıştığımız noktalardan bir tanesi. Maçları erken bitecek oyuncuları kampa erken alarak çalışmalara başlayacağız. Tam takım olarak 2 haftalık çalışma süresi gözüküyor." şeklinde görüş belirtti.

"İleriye umutla bakıyoruz"

Haluk Yıldırım, potansiyeli yüksek genç oyunculardan dolayı geleceğe umutla baktıklarını vurguladı.

Genç oyuncuları yakından takip ettiklerini aktaran Yıldırım, "İleriye umutla bakıyoruz. 2000, 2002 ve 2004 doğumlularda çok önemli potansiyelli oyuncular var. Çok genç yaşta önemli süreler alan oyuncularımız mevcut. Bu oyuncular 10 senenin üzerinde ülkemize hizmet edecekler, milli takım formasını giyecekler." diye konuştu.