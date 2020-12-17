Brand&Sport Summit 2020 - Son Dakika

Brand&Sport Summit 2020

17.12.2020 13:41
Brand&Sport Summit 2020, System.String[]

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nın milli oyuncusu Meliha İsmailoğlu, Türk kadınını 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda temsil edecekleri için çok büyük bir sorumluluk hissettiklerini söyledi.

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nın milli oyuncusu Meliha İsmailoğlu, Türk kadınını 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda temsil edecekleri için çok büyük bir sorumluluk hissettiklerini söyledi.

Meliha, markalar dünyası ve spor sektörünün bir araya geldiği "Brand&Sport Summit 2020"de (Marka ve Spor Zirvesi) düzenlenen oturumda açıklamalarda bulundu.

İstanbul'daki 42 Maslak Alışveriş Merkezi içindeki ESA Arena'da gerçekleştirilen zirvede konuşmacı olarak yer alan milli voleybolcu, "Markaların desteklediğini görmek sporcu olarak bizi motive ediyor. Bu da hem milli takımımızın hem de ligimizin değerini artırıyor. Yabancı oyuncular ve antrenörlerin ligimizi tercih etmesini sağlıyor. Bunlar çok önemli." dedi.

Meliha İsmailoğlu, cesaret kelimesinin çok hoşuna gittiğini aktararak, "Cesaret, benim ve takım için hiçbir zaman vazgeçmemektir. Başarıya giden yolda inişler ve çıkışlar mutlaka olacaktır. Ben de çok fazla zorlu süreçten geçtim, ter ve gözyaşı döktüm. Ancak başarıya yürüyen ve şampiyonluğa ulaşabilenler asla vazgeçmeyenlerdir. Her branştan gençlerimize asla vazgeçmemelerini öneriyorum. Şimdiye kadar olan başarılarımıza yenilerini eklemek için daha fazla çalışın." diye konuştu.

Kadın Milli Voleybol Takımı olarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle gelecek yıla ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na vize aldıklarını hatırlatan Meliha, "Ülkemizin kadınlarını olimpiyatlarda temsil edeceğimiz için büyük sorumluluk duyuyoruz. Bu yazı çok büyük bir heyecanla bekliyorduk. Bir an önce olimpiyatlara gitmeyi istiyorduk. Vizeyi aldıktan sonra o gazla koşa koşa giderek Tokyo'da mücadele etmek istedik. Ancak pandemi nedeniyle mümkün olmadı ve olimpiyatlar 1 yıl ertelendi. Amacımız sağlıklı bir şekilde gidip, sağlıklı bir şekilde turnuvayı tamamlamak. Milli formayı giydiğimiz zaman arkamızda büyük bir kitle olduğunu her zaman hissediyoruz. Filenin Sultanları olarak öncelikli hedefimiz gruptan çıkmak ve sonrasında en yüksek yere kadar gitmek. Herkese Türk kadınının gücünü göstermek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Tüm ülkenin desteğini hissetmelerinin başarıda etkili olduğunu vurgulayan 27 yaşındaki milli smaçör, "Sporcuların başarılı olmasını sağlayan aile. Hem milli takımda 80 milyon ile tek yürek olabiliyoruz. Ülkece en iyi yaptığımız şeylerden biri kenetlenmek. Sporcular olarak her zaman kazanmak istiyoruz ama bu istek bazen yeterli olmuyor. Bunu gerçekleştirmeye destek olacak ailenin arkamızda olduğunu bilmek çok büyük moral veriyor." şeklinde görüş belirtti.

Meliha İsmailoğlu, Kadın, Tokyo, Milli, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Brand&Sport Summit 2020 - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Club Olimpia kaptanı Jerry Bengston maça maskeyle çıktı Her şeyi itiraf ettiler! Kimliğini gizleyen polis, swinger ilanı veren çifti kıskıvrak yakaladı Dükkanı kurşun yağmuruna tutulan berber dehşet anlarını anlattı: Hepimiz çok korktuk, çocuklar da vardı İbrahim Kalın'dan "Üniversiteler fuhuş evleri" diyen Sofuoğlu'na tepki: İşlem yapılacak olmasını memnuniyetle karşılıyoruz Seren Serengil, canlı yayında kendisine "İkiyüzlü" diyen Arto ile yüzleşti Hint asıllı Arjantinli keşiş rüyasında gördüğü Mevlana'nın yoluna girdi, Konya'ya yerleşti Tanzanya koronavirüs aşısı satın almayı planlamıyor! Uzmanlar bitkisel bir çare arıyor İyi niyetinin kurbanı oldu! Sosyal medyadaki paylaşımından sonra başına gelmeyen kalmadı
Pakistan'ın Peşaver şehitleri Ankara'da düzenlenen törenle anıldı Pakistan'ın Peşaver şehitleri Ankara'da düzenlenen törenle anıldı         
13:54
Alman devlet televizyonunda skandal belgesel: Çocuklara terörist elbisesi giydirip PKK propagandası yaptılar Alman devlet televizyonunda skandal belgesel: Çocuklara terörist elbisesi giydirip PKK propagandası yaptılar         
13:37
2 gündür kayıp olan adamın cansız bedeni ağaca asılı halde bulundu 2 gündür kayıp olan adamın cansız bedeni ağaca asılı halde bulundu         
13:14
Dünyada hava kirliliği nedeniyle ölen ilk kişi İngiltere'deki 9 yaşındaki küçük kız oldu Dünyada hava kirliliği nedeniyle ölen ilk kişi İngiltere'deki 9 yaşındaki küçük kız oldu         
12:48
Koronavirüsü yenen her 10 kişiden biri 3 ay sonra yorgunluk ve öksürük gibi semptomları gösteriyor Koronavirüsü yenen her 10 kişiden biri 3 ay sonra yorgunluk ve öksürük gibi semptomları gösteriyor         
12:12
Hırsızın enerji içeceği aşkı, market sahibini isyan ettirdi: Marketçilere sesleniyorum, almayın Hırsızın enerji içeceği aşkı, market sahibini isyan ettirdi: Marketçilere sesleniyorum, almayın         
11:42
11 yaşındaki kız çocuğuna markette cinsel istismarda bulunan şahsın 15 yıla kadar hapsi istendi 11 yaşındaki kız çocuğuna markette cinsel istismarda bulunan şahsın 15 yıla kadar hapsi istendi         
11:21
İki ayda 92 kişi hayatını kaybetti! Yasak olmasına rağmen internetten etil alkol satışı devam ediyor İki ayda 92 kişi hayatını kaybetti! Yasak olmasına rağmen internetten etil alkol satışı devam ediyor         
10:54
Şikayet üstüne şikayet geliyordu, Başkent'te vatandaşı canından bezdiren bulvarın adı değişti Şikayet üstüne şikayet geliyordu, Başkent'te vatandaşı canından bezdiren bulvarın adı değişti         
10:31
Mert Öcal üstüz pozunu paylaştı, en ilginç yorum fenomen Burak Altındağ'dan geldi Mert Öcal üstüz pozunu paylaştı, en ilginç yorum fenomen Burak Altındağ'dan geldi         
10:15
Mersin'in Tarsus ilçesindeki gizemli ev, definecilerin yeni adresi oldu Mersin'in Tarsus ilçesindeki gizemli ev, definecilerin yeni adresi oldu         
09:47
Sokak ortasında arkadaşının boğazını kesip öldürmüştü! Hepsi 10 bin TL içinmiş Sokak ortasında arkadaşının boğazını kesip öldürmüştü! Hepsi 10 bin TL içinmiş         
09:41
Şekersiz fındık ezmesi üretildi, 3 ülkeden talep geldi Şekersiz fındık ezmesi üretildi, 3 ülkeden talep geldi         
08:20
Eşi ve sevgilisiyle aynı evde yaşıyordu! Kız arkadaşı Eşi ve sevgilisiyle aynı evde yaşıyordu! Kız arkadaşı "Bu gece benim sıramdı" diyerek öldürmüş         
07:56
Stüdyodaki izleyiciler şaşkına döndü! Anne ve kızı aynı adama aşık oldu Stüdyodaki izleyiciler şaşkına döndü! Anne ve kızı aynı adama aşık oldu         
23:01
Koronanın ilacını bulan Türk bilim insanı Prof. Dr. İbrahim Benter müjdeyi verdi: Pandeminin sonunu getirecek Koronanın ilacını bulan Türk bilim insanı Prof. Dr. İbrahim Benter müjdeyi verdi: Pandeminin sonunu getirecek         
21:30
Esra Erol'un programında bir skandal daha! Çocuğunun yasak aşkından olduğunu öğrenince sevinç çığlığı attı Esra Erol'un programında bir skandal daha! Çocuğunun yasak aşkından olduğunu öğrenince sevinç çığlığı attı         
19:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2020 14:20:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Brand&Sport Summit 2020 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei