Brand&Sport Summit 2020 - Son Dakika

Brand&Sport Summit 2020

17.12.2020 14:53
Brand&Sport Summit 2020, System.String[]

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı Eda Erdem Dündar, markalar dünyası ve spor sektörünün bir araya geldiği "Brand&Sport Summit 2020" organizasyonunda "Corendon Airlines ile Fenerbahçe Opet Voleybol Takımı" oturumuna katıldı.

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı Eda Erdem Dündar, markalar dünyası ve spor sektörünün bir araya geldiği "Brand&Sport Summit 2020" organizasyonunda "Corendon Airlines ile Fenerbahçe Opet Voleybol Takımı" oturumuna katıldı.

Etkinlik, İstanbul'daki 42 Maslak Alışveriş Merkezi içindeki ESA Arena'da gerçekleştirildi.

Burada açıklamada bulunan Eda Erdem Dündar, Corendon Airlines'ın kadın sporlarına uzun zamandır sponsorluk yaptığını belirtti.

Corendon Airlines'ın 2 yıldır sarı-lacivertli ekibin sponsoru olduğunu hatırlatan 33 yaşındaki oyuncu, milli takıma ilişkin, "Federasyonumuz çok ilgili, ne istesek bize yardımcı oluyorlar. Güzel bir çalışma ortamımız var. 2017'den beri bir yatırım var. 2019 Avrupa Şampiyonası'nı evimizde oynamamız ve ikinci olmamız önemliydi. Bunlar başarının temelini oluşturan şeylerdi. Bizler başarıya aç bir ekibiz. 2019'daki ikincilik bizlere öz güven verdi. Biz sporla, voleybolla tüm dünyaya ulaşabiliyoruz, bunu anladık. 2020 Olimpiyatları'na katılma hakkı kazanırken turnuva zorlu geçti ama Avrupa Şampiyonası'ndan gelen öz güvenle başardık. Maç maç giderek oyunumuzu pekiştirdik." ifadelerini kullandı.

Voleybolun bir takım sporu olduğunu vurgulayan Eda Erdem Dündar, şöyle devam etti:

"Voleybolda kendinizi değil, takımınızı düşünmeniz gerekiyor. Biz her zaman bunu vurguluyorduk. Düzgün, karakterli sporcuların olması, herkesin birbirini sevmesi ve saygı duyması çok önemli. Ben orta oyuncuyum ama takımımda sorumluluklarım çok fazla. Ben sayı aldıkça açılabilen bir oyuncuyum. Sayı aldıkça savunmam güçleniyor. Maalesef böyle bir huyum var. Hücum yönüyle anılmak beni mutlu ediyor. Her maç istediğiniz gibi gitmeyebiliyor. Her zaman kendime asla pes etme ve takımına katkı sağlamaya çalış diyorum. Orta oyuncu blok yapsa yeterli derler ama benim sahadaki poziyonum hücuma da katkı sağlama üzerine ve ben kullanılınca ekstra katkı sağlıyorum."

Deneyimli oyuncu, 2008 yılından bu yana Fenerbahçe'de bulunduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Fenerbahçe'de 13. senemdeyim. Sorsanız 13 yıl nasıl geçti, anlatamam. İçinde çok güzel başarılar ve hikayeler var. Çok fazla sorumluluk yüklüyor çünkü çok büyük bir camia içindesiniz. Fenerbahçe inanılmaz bir taraftara sahip. Her zaman önceliğimi Fenerbahçe olarak koymuştum. Burada mutlu olduğum için hayatıma 13 senedir burada devam ediyorum. Burada büyüdüm diyebilirim. Şu an 33 yaşındayım, 34'e gireceğim ama hala kendimi genç hissediyorum. Voleybolda kalabildiğim kadar kalmak istiyorum. Kaptan olmanın yanında sahada da zorluklarım var. Takımdan ve takım dışı olaylardan sorumlusunuz. İşler kötü gidince ilk kızılacak kişi de siz oluyorsunuz. Ben severek yapıyorum. Sorumluluklarımı, voleybol oynamayı seviyorum. Bulunduğum konumdan ve üzerimdeki sorumluluklardan mutluyum, ben buna alışkınım."

Yıllar içerisinde voleybolun parametrelerinin değiştiğini de dile getiren Eda Erdem Dündar, sözlerini şöyle tamamladı:

"Artık orta oyuncular çok uzun ve onlardan çok fazla esktra şey beklememek lazım. Altyapıda birçok pozisyonda oynamamın bana büyük katkısı olduğunu düşünüyorum. Her alanda katkı sağlamak hoşuma gidiyor. Sporun çocukların gelişimine inanılmaz bir katkısı var. Ben küçükken çok çekingen biriydim ve bunu voleybolla aştım. Genç voleybolcu adaylarına asla pes etmemeleri gerektiğini söyleyebilirim. Çalışmaktan ve tekrar yapmaktan asla vazgeçmesinler. Yapamadığınız bir şeyin üzerine giderek bunu geliştirir ve aşabilirsiniz. Lütfen sporun içinde kalsınlar."

Öte yandan, Eda Erdem Dündar'dan önce Darüşşafaka'nın deneyimli basketbolcusu Sinan Güler de "Sporda Markalaşma ve Girişimcilik" oturumunda yer aldı.

Fenerbahçe, Eda Erdem, voleybol, Kadın, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

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