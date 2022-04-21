Branda çekmek için çıktığı kamyondan düşen Ömer ağır yaralı - Son Dakika
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Branda çekmek için çıktığı kamyondan düşen Ömer ağır yaralı

21.04.2022 17:25
Branda çekmek için çıktığı kamyondan düşen Ömer ağır yaralı

NİĞDE'de, branda çekmek için çıktığı kamyonun kasasından düşen Ömer A. (15), başını yere çarpması sonucu ağır yaralandı.

NİĞDE'de, branda çekmek için çıktığı kamyonun kasasından düşen Ömer A. (15), başını yere çarpması sonucu ağır yaralandı.

Şahinali Mahallesi Buse Sokak'ta babasına ait kamyonun kasasına branda çekmeye çalışan Ömer A., dengesini kaybederek düştü. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Başını yere çarparak ağır yaralanan Ömer, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ömer A.'nın sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi.


Branda çekmek için çıktığı kamyondan düşen Ömer ağır yaralı
Branda çekmek için çıktığı kamyondan düşen Ömer ağır yaralı
Branda çekmek için çıktığı kamyondan düşen Ömer ağır yaralı
Branda çekmek için çıktığı kamyondan düşen Ömer ağır yaralı
YORUMLAR
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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Branda çekmek için çıktığı kamyondan düşen Ömer ağır yaralı - Son Dakika
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