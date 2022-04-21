Branda çekmek için çıktığı kamyondan düşen Ömer ağır yaralı - Son Dakika

NİĞDE'de, branda çekmek için çıktığı kamyonun kasasından düşen Ömer A. (15), başını yere çarpması sonucu ağır yaralandı.

Şahinali Mahallesi Buse Sokak'ta babasına ait kamyonun kasasına branda çekmeye çalışan Ömer A., dengesini kaybederek düştü. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Başını yere çarparak ağır yaralanan Ömer, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ömer A.'nın sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi.