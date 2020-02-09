Branda sedyeyle zorlu hasta kurtarma operasyonu - Son Dakika

Bitlis merkeze bağlı Yalnızçamlar köyünde yaşayan kalp hastası vatandaş, 4 saatlik çalışma sonunda İl Özel İdaresi ve 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye ulaştırıldı.



Yalnızçamlar köyünde yaşayan ve aniden rahatsızlanan 67 yaşındaki Gülen Sarıdağ'ın yakınları hemen 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Köy yolunun kapalı olması nedeniyle İl Özel İdaresi ekipleriyle yola koyulan sağlık ekipleri, zorlu mücadelenin sonunda köy meydanına vardı. İş makinesi daha fazla ilerleyemeyince sağlık ekipleri kalp hastasını evinden branda çadırla alarak ambulansa kadar taşıdı. Kalp hastası Sarıdağ, 2 metre karda ambulansla hastaneye ulaştırılabildi.



Gülen Sarıdağ'ın kocası Abdurrahim Sarıdağ, "Eşim kalbinden rahatsızdır. 112'yi aradım. Durumu anlattım. Köyün yol durumunu sordular. Ben de kapalı dedim. Onlar da özel idare ile irtibata geçerek yolumuzu açtırdılar. Yol açıldıktan sonra eşimi hastaneye götürdük. Allah devletimize zeval vermesin" dedi.



İl Özel İdaresi personeli Caner Cayhan ise kendilerine gelen ihbar üzerine yola çıkarak Yanlızçamlar köy yolunu 4 saatte açabildiğini ve hastayı ambulansa teslim ettiğini söyledi.



Köy Muhtarı Mehmet Salih Çevik de, "Bugün köyümüzde bir hasta vardı. 112 Acil Servis ve Bitlis İl Özel İdaresine haber verildi. Hemen gelip yolu açtılar. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. - BİTLİS