Branda sedyeyle zorlu hasta kurtarma operasyonu - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Branda sedyeyle zorlu hasta kurtarma operasyonu - Son Dakika

Branda sedyeyle zorlu hasta kurtarma operasyonu

7 saat önce

Bitlis merkeze bağlı Yalnızçamlar köyünde yaşayan kalp hastası vatandaş, 4 saatlik çalışma sonunda İl Özel İdaresi ve 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye ulaştırıldı.

Branda sedyeyle zorlu hasta kurtarma operasyonu, System.String[]

Bitlis merkeze bağlı Yalnızçamlar köyünde yaşayan kalp hastası vatandaş, 4 saatlik çalışma sonunda İl Özel İdaresi ve 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye ulaştırıldı.


Yalnızçamlar köyünde yaşayan ve aniden rahatsızlanan 67 yaşındaki Gülen Sarıdağ'ın yakınları hemen 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Köy yolunun kapalı olması nedeniyle İl Özel İdaresi ekipleriyle yola koyulan sağlık ekipleri, zorlu mücadelenin sonunda köy meydanına vardı. İş makinesi daha fazla ilerleyemeyince sağlık ekipleri kalp hastasını evinden branda çadırla alarak ambulansa kadar taşıdı. Kalp hastası Sarıdağ, 2 metre karda ambulansla hastaneye ulaştırılabildi.


Gülen Sarıdağ'ın kocası Abdurrahim Sarıdağ, "Eşim kalbinden rahatsızdır. 112'yi aradım. Durumu anlattım. Köyün yol durumunu sordular. Ben de kapalı dedim. Onlar da özel idare ile irtibata geçerek yolumuzu açtırdılar. Yol açıldıktan sonra eşimi hastaneye götürdük. Allah devletimize zeval vermesin" dedi.


İl Özel İdaresi personeli Caner Cayhan ise kendilerine gelen ihbar üzerine yola çıkarak Yanlızçamlar köy yolunu 4 saatte açabildiğini ve hastayı ambulansa teslim ettiğini söyledi.


Köy Muhtarı Mehmet Salih Çevik de, "Bugün köyümüzde bir hasta vardı. 112 Acil Servis ve Bitlis İl Özel İdaresine haber verildi. Hemen gelip yolu açtılar. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. - BİTLİS

Acil Servis, Bitlis, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 05:27 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çamaşır makinesi tamir etmeye gitti, nişanlısının ablasıyla birlikte oldu
Kendilerine yardım eden rektörü tanımayıp "Teşekkür ederiz amca" dediler Meksika'dan dehşete düşüren görüntüler! Karteller, iki adamı çırılçıplak soyup işkence yaptılar

Son Dakika Haberleri
21:41 Zülfü Livaneli'nin aradığı çocuk bulundu
20:08 Şarkıcı Merve Özbey, Kenan Koçak ile evlendi
19:16 1 haftadır evde
19:16 Sezen'in kapısını çaldı
19:16 Kıvanç'a albüm baskısı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2020 00:28:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Branda sedyeyle zorlu hasta kurtarma operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]