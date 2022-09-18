Brandası takılan kamyonet binaya çarptı; duvarı yıkılan ev sakinleri şoka girdi - Son Dakika
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Brandası takılan kamyonet binaya çarptı; duvarı yıkılan ev sakinleri şoka girdi

18.09.2022 10:05
Brandası takılan kamyonet binaya çarptı; duvarı yıkılan ev sakinleri şoka girdi

BAĞCILAR'da brandası binaya takılan kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine binaya çarptı.

BAĞCILAR'da brandası binaya takılan kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine binaya çarptı. Duvarının bir kısmı yıkılan ev sakinleri, kaza sonrası şoka girdi.

Kaza, dün saat 11.30 sıralarında Yenigün Mahallesi'ndeki bir sokakta meydana geldi. Dar sokağa giren 32 CID 491 plakalı kamyonet, park halindeki araçların yanından geçmeye çalışırken, brandası binaya takıldı. Bu sırada şoförün direksiyon hakimiyetinden çıkan kamyonet, 4 katlı binanın giriş katındaki dairenin duvarına çarptı.

Kazada dairenin duvarının bir kısmı yıkıldı. Demir parmaklık ve pencerelerde de kaza nedeniyle hasar meydana geldi. O sırada evde uyuyan Tuğba Özcan ve çocuğu korkuyla salona gelince, karşılaştıkları görüntüyle şoka girdi.

"ÇOCUĞUM HER GÜN O CAMA ÇIKIP ORADA OYNUYOR"O anları anlatan ev sakini Tuğba Özcan, "Uyuyorduk, bir anda sese kalktık. Dışarıdaki adamlar 'evde kimse var mı' diye bağırıyor. Dedim herhalde deprem oldu, altında kaldık. Benim çocuğum her gün o cama çıkıp orada oynuyor. Eğer o anda orada olsaydı çocuk gitmişti. Daha dün akşam da başka bir kamyonet binanın duvarına sürttü. Sokağa araba park ettikleri için kamyonetler geçemiyor, çünkü sokak dar. Oraya duba konulmasını istiyoruz. Şoföre de bir şey diyemiyorum ama buraya girmemesi lazımdı" dedi. Benzeri kazaların sık yaşanmasından dolayı mahalle sakinleri de sokağın trafiğe kapatılması gerektiğini söyledi.

Yaklaşık 1 buçuk saat süren çalışmanın ardından binaya çarpan kamyonet çekiciye yüklenerek kaldırıldı.


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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Brandası takılan kamyonet binaya çarptı; duvarı yıkılan ev sakinleri şoka girdi - Son Dakika

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