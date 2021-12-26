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Tıra kaçak olarak bindiler, Sofya yerine Çanakkale'ye geldiler - Son Dakika

Tıra kaçak olarak bindiler, Sofya yerine Çanakkale'ye geldiler

26.12.2021 11:30

Edirne'de uyku molası veren Bulgar plakalı tırın dorsesine gizlice binerek Sofya'ya gideceklerini zanneden 4 Afgan göçmen, aracın Sofya yerine İzmir istikametine hareket etmesiyle Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu Beldesine kadar geldiler.

Edirne'de uyku molası veren Bulgar plakalı tırın dorsesine gizlice binerek Sofya'ya gideceklerini zanneden 4 Afgan göçmen, aracın Sofya yerine İzmir istikametine hareket etmesiyle Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu Beldesine kadar geldiler. Yolda donma tehlikesi atlatan düzensiz göçmenler aracın dorsesinin brandasını yırtarak yoldaki vatandaşlardan yardım istediler.

Bulgaristan'dan yüklediği Alüminyum hurdasını İzmir'e taşırken Edirne'de mola veren Bulgar plakalı tırın sürücüsü uykudayken, brandayı yırtıp dorseye saklanan 4 Afgan göçmenin Avrupa'ya gitme hayali, Küçükkuyu'da son buldu.

Hurda alüminyum yüklü tır ile Bulgaristan'a değil de İzmir'e gittiklerini anlayan ve soğuk nedeniyle donma tehlikesi atlatan göçmenler Küçükkuyu Mıhlı mevkiinde tırın brandasını yırtıp yoldan gecen araçlara işaret yapıp TIR sürücüsünün aracını durdurmasını sağladılar.

Mıhlı mevkiinde durup dorsedeki göçmenleri gören sürücü jandarmaya haber vermek için 112'yi aradı. Olay yerine gelen jandarma ekipleri tuttukları tutanak ile mühürlü kapıyı açanınca içerideki 4 Afgan göçmen gözaltına alındı. İfadeleri alınan göçmenler daha sonra Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edildiler. - ÇANAKKALE

Tıra kaçak olarak bindiler, Sofya yerine Çanakkale'ye geldiler
Tıra kaçak olarak bindiler, Sofya yerine Çanakkale'ye geldiler
Tıra kaçak olarak bindiler, Sofya yerine Çanakkale'ye geldiler
Tıra kaçak olarak bindiler, Sofya yerine Çanakkale'ye geldiler
Tıra kaçak olarak bindiler, Sofya yerine Çanakkale'ye geldiler
Tıra kaçak olarak bindiler, Sofya yerine Çanakkale'ye geldiler
Tıra kaçak olarak bindiler, Sofya yerine Çanakkale'ye geldiler
Tıra kaçak olarak bindiler, Sofya yerine Çanakkale'ye geldiler
Tıra kaçak olarak bindiler, Sofya yerine Çanakkale'ye geldiler
Tıra kaçak olarak bindiler, Sofya yerine Çanakkale'ye geldiler

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Bulgaristan, Bulgar, Edirne, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tıra kaçak olarak bindiler, Sofya yerine Çanakkale'ye geldiler - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tıra kaçak olarak bindiler, Sofya yerine Çanakkale'ye geldiler - Son Dakika
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