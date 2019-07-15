Son Dakika Haberleri: Brandenburg Kapısı'na Türk bayrağı'na sarılı 251 tabut konuldu (1) - BERLİN
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Brandenburg Kapısı'na Türk bayrağı'na sarılı 251 tabut konuldu (1) - BERLİN

4 saat önce

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit olanları anmak amacıyla Almanya'nın başkenti Berlin'in tarihi meydanı olan Brandenburg Kapısı'na Türk bayrağına sarılı 251 tabut konuldu.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit olanları anmak amacıyla Almanya'nın başkenti Berlin'in tarihi meydanı olan Brandenburg Kapısı'na Türk bayrağına sarılı 251 tabut konuldu. Hacıvat inisiyatifi tarafından düzenlenen programda şehit olanların isimleri de tabutların üzerine yazıldı.
Brandenburg Kapısı'na Türk bayrağı'na sarılı 251 tabut konuldu (1) - BERLİN
Brandenburg Kapısı, Berlin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 10:56 Kaynak: AA
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