Brandenburg Kapısı'na Türk bayrağı'na sarılı 251 tabut konuldu (3) - BERLİN
2 saat önce
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit olanları anmak amacıyla Almanya'nın başkenti Berlin'in tarihi meydanı olan Brandenburg Kapısı'na Türk bayrağı'na sarılı 251 tabut konuldu.
Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 12:39 Kaynak: AA
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit olanları anmak amacıyla Almanya
'nın başkenti Berlin
'in tarihi meydanı olan Brandenburg Kapısı
'na Türk bayrağı'na sarılı 251 tabut konuldu. Hacıvat inisiyatifi tarafından düzenlenen programda şehit olanların isimleri de tabutların üzerine yazıldı.
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