Brandon Hall'dan Aksigorta'ya 2 ödül - Son Dakika

Aksigorta, Brandon Awards Excellence in Human Capital Management Awards'ta, çalışan geri bildirim uygulaması "Nabız" ve satış performansına yönelik programı "Acente Gelişim Programı" ile iki farklı ödülün sahibi oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Sabancı Holding ve Ageas iştiraki Aksigorta, çalışan performansını ve memnuniyetini üst seviyelere taşıyacak projeler geliştirmeye devam ediyor.

Aksigorta, Brandon Awards Excellence in Human Capital Management Awards'ta, Yetenek Yönetimi programında "En Eşsiz veya Yenilikçi Yetenek Yönetimi" kategorisinde anlık geri bildirim uygulaması "Nabız" ile birinci olarak altın madalya, Satış Performansı programında "Genişletilmiş İşletmeler için En İyi Satış Eğitim Programı" kategorisinde ise "Acente Gelişim Programı" ile gümüş ödül kazandı.

Çalışanların yetkinlik gelişimine yatırım

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aksigorta Genel Müdür Yardımcısı Ayşegül Gürkale, Brandon Hall tarafından ödüle layık görülmekten dolayı memnuniyet duyduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Veri ve teknolojiyi kullanarak sigorta deneyimini kolay, yalın ve erişilebilir hale getirmek isteyen Aksigorta olarak en değerli varlığımız olan çalışanlarımızın potansiyeline inanıyoruz. Bu potansiyeli geliştirmek ve işin geleceğine hazırlanmalarını sağlamak için çalışanlarımıza ve acentelerimize özel gelişim programları tasarlıyoruz. Yeni çevik dünyada en iyi ve en hızlı hizmeti sunmak öncelikle çevik çalışma kültürünü benimsemekten geçiyor. Bu kültürün en önemli bileşeni ise geri bildirim. Geri bildirimi her seviyede geliştirmek, kolaylaştırmak ve yaygınlaştırmak için eğitim programlarından anlık geribildirimi mümkün kılan mobil uygulamalara kadar birçok araç geliştirip çalışanlarımıza sunuyoruz. Yeteneği geliştiren, elde tutan ve tercih edilen şirket olmak için çalışıyoruz. Çalışanlarımızı ve acentelerimizi geliştiren projelerimizin ödüllerle taçlanıyor olmasından dolayı çok mutluyuz."

10 binden fazla müşterisiyle 20 yıldan uzun bir süredir dünya çapında mükemmellik odaklı çözümler sunan bir araştırma ve analiz firması Brandon Hall tarafından düzenlenen Brandon Awards Excellence in Human Capital Management Awards'ta, kurumsal eğitim, öğrenim, yetenek gelişimi, İK veya diğer ilgili departmanlardan gelen projeler değerlendiriliyor.