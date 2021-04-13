Branşlar farklı, başarının ismi aynı - Son Dakika

Branşlar farklı, başarının ismi aynı

13.04.2021 10:21
Branşlar farklı, başarının ismi aynı, System.String[]

Antalya'da 8-11 Nisan tarihleri arasında yapılan Kick Boks Avrupa Kupası'nda Diyarbakırlı Ceren Kaçar, gümüş madalyanın sahibi olarak, tarihi bir başarıya imza attı.

Antalya'da 8-11 Nisan tarihleri arasında yapılan Kick Boks Avrupa Kupası'nda Diyarbakırlı Ceren Kaçar, gümüş madalyanın sahibi olarak, tarihi bir başarıya imza attı.

Daha önce tekvando da önemli başarılara imza atarak milli olan Ceren Kaçar'ın, Kick Boks branşında tarihi bir başarıya imza atması Diyarbakır'da büyük bir sevinç oluşturdu. Aynı müsabakada yer alan Merve Kalemli de üçüncülük madalyasının sahibi oldu. Ceren Kaçar, Antalya'da elde ettiği başarıdan dolayı Türkiye'yi, Kick Boks Dünya Kupası'nda temsil edecek. Antalya'da yapılan Kick Boks Avrupa Kupası'nda önemli bir başarıya imza atmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Kaçar, Diyarbakır'a mutlu ve gururlu bir şekilde döndüğünü söyledi. Kaçar, "18 ülkeden bin 500 sporcunun yer aldığı şampiyonada birinciliği kaçırdım. Tekvando branşından sonra Kick Boks'ta da iyi bir sporcu olduğumu ispatladım. Ben tekvando ile spor yaşantısına başladım. Tekvando da kısa sürede önemli başarılara imza artım. Kürsüye çıkarak çeşitli müsabakalarda Diyarbakır'a madalya kazandırdım ve Milli Takıma yükseldim. Bu branşın bana yeterli gelmediğini görünce antrenörüm İbrahim Ufuk Ertaş'ın tavsiyesiyle Kick Boks'a yöneldim. Yine hocamla bu branşta çalışmalarımı sürdürdüm. Kısa sürede bu branşta da başarılar elde ettim. Türkiye birinciliklerime, Antalya'da 8-11 Nisan tarihleri arasında yapılan Kick Boks Avrupa Kupası ikinciliğini de ekledim. Bu nedenle çok mutlu ve gururluyum. Bana her zaman destek olan ve yanımda yer alan antrenörüm İbrahim Ufuk Ertaş'a teşekkür ediyorum. Bana kapılarını açan kulüplere de minnettar olduğumu ifade etmek istiyorum" dedi.

Ufuk Ertaş: "Başarılarımız devam edecek"

Kick Boks Milli Takım Antrenörü İbrahim Ufuk Ertaş, her alanda başarılı olmak için var güçleriyle çalıştıklarını kaydetti. Uzak Doğu sporlarında Diyarbakır'ın Türkiye'de söz sahibi olduğuna işaret eden Ertaş, "İşimizi severek ve isteyerek yapıyoruz. Dün olduğu gibi bugün de sporcularımızın başarılı olması için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu nedenle verdiğimiz emeklerin karşılığını da alıyoruz. Son olarak Antalya'da 8-11 Nisan tarihleri arasında yapılan Kick Boks Avrupa Kupası'nda toplam 5 madalya elde ettik. 18 ülkeden bin 500 sporcunun yer aldığı şampiyonada, 3 bayan sporcumuz Milli Takım adına yarıştı. Bu şampiyonada toplam 5 madalya elde ettik. 3 kızımızın bronz, 1 erkek sporcumuz gümüş madalya elde ettiği müsabakada Ceren Kaçar'da ikinci oldu. Yani Diyarbakır'a gümüş madalya kazandırdı. Toplam 5 madalya ile Diyarbakır'a döndük. Bu müsabakalarda bazı sporcularımız Ertaşspor Kulübü adına müsabakalarda yer aldı" ifadelerini kullandı.

"Şampiyonalara katılacaklar"

Antalya'da yapılan şampiyonada uygulanan puanlama sistemi nedeniyle Ceren Kaçar'ı çok önemli müsabakaların beklediğini vurgulayan Ertaş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ceren, elde ettiği derece nedeniyle hem milli takıma çağrıldı hem de haziran ayında yapılacak Türkiye'ye Kick Boks Şampiyonası'na katılma hakkını elde etti. Ayrıca Konya'da elde edilecek puanlar Ceren'in, İslam Oyunları'na katılmasına neden olacak. Daha önce derece puanları bulunan Ceren, Kick Boks Dünya Şampiyonası'na katılma hakkını elde etmişti. Ben Ceren'in, İslam Oyunları'na da katılıp ülkemizi başarıyla temsil edeceğine yürekten inanıyorum. Elde ettiği dereceler de bunu göstermiştir. Antalya'da gümüş madalya alan erkek sporcumuz Hüseyin Emir de puan sisteminde çok iyi bir yerdedir."

Ertaş, Ceren Kaçar'ın ve diğer sporcuların Diyarbakırspor adına müsabakalarda yer aldığını belirterek, kendilerine destek veren Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu'na, şampiyona öncesinde kendilerini ziyaret eden AK Parti İl Başkanı Şerif Aydın, AK Parti Yenişehir İlçe Başkanı Nupelda Kaya, Gençlik ve Spor İl Müdürü Nuammer Uslu'ya teşekkür ettiğini sözlerine ekledi. - DİYARBAKIR

Branşlar farklı, başarının ismi aynı
Branşlar farklı, başarının ismi aynı
Branşlar farklı, başarının ismi aynı
Branşlar farklı, başarının ismi aynı

Münir Karaloğlu, Diyarbakır, Kick Boks, Antalya, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Branşlar farklı, başarının ismi aynı - Son Dakika Spor


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