Branson'ın Virgin Galactic ile Uzay Seyahati

Virgin Galactic'in sahibi Brason yıllardır uzay turizmine başlamak istiyor ama ciddi kazalar gecikmelere yol açtı.

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Virgin Galactic'in sahibi Brason yıllardır uzay turizmine başlamak istiyor ama ciddi kazalar gecikmelere yol açtı. Yine de 700 süper zengin biletini aldı bile.

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