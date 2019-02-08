Son Dakika Haberleri: Branson'ın Virgin Galactic ile Uzay Seyahati

Branson'ın Virgin Galactic ile Uzay Seyahati

1 saat önce

Virgin Galactic'in sahibi Brason yıllardır uzay turizmine başlamak istiyor ama ciddi kazalar gecikmelere yol açtı.

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Virgin Galactic'in sahibi Brason yıllardır uzay turizmine başlamak istiyor ama ciddi kazalar gecikmelere yol açtı. Yine de 700 süper zengin biletini aldı bile.
Kaynak: DailyMotion.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 06:01 

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