Branson'ın Virgin Galactic ile Uzay Seyahati
1 saat önce
Virgin Galactic'in sahibi Brason yıllardır uzay turizmine başlamak istiyor ama ciddi kazalar gecikmelere yol açtı.
Virgin Galactic'in sahibi Brason yıllardır uzay turizmine başlamak istiyor ama ciddi kazalar gecikmelere yol açtı. Yine de 700 süper zengin biletini aldı bile.
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 06:01
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