Bratislava Küresel Güvenlik Forumu'nda salgın sonrası dünyanın yeniden inşası ele alınıyor - Son Dakika

Slovakya'da düzenlenen Bratislava Küresel Güvenlik Forumu'nda yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yol açtığı küresel sorunların giderilmesi ve salgın sonrası dünyanın daha yaşanabilir bir yer olması için atılması gereken adımlar tartışıldı.

İki gün sürecek 16. Bratislava Küresel Güvenlik Forumu (GLOBSEC), Slovakya Cumhurbaşkanı Zuzana Çaputova, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic'in yanı sıra çok sayıda akademisyen ve siyasetçinin katılımıyla başladı.

Slovakya Cumhurbaşkanı Çaputova, açılış konuşmasında, bu yılkı konferansın ana sloganının "Dünyayı Daha İyi İnşa Etmek" olduğunu belirterek, özellikle Kovid-19'un çok daha yoğun bir şekilde hissedildiği dönemde yaşanan olumsuzluklardan çıkarılacak dersler doğrultusunda geleceğin korunması için ortak değerler ve hedefler uğrunda çalışılması gerektiğini kaydetti.

Çaputova, son dönemde yalnız Kovid-19 değil insan hakları ve demokrasi açısından da ciddi sorunlar yaşandığını, özellikle Ukrayna, Suriye, Myanmar ve Belarus'ta bu olumsuzlukların yansımalarının gözlemlendiğine işaret etti.

Bir bölgede uluslararası hukukun ihlal edilmesinin yalnız o yeri değil dünyanın genelini olumsuz etkilediğini, hukukun üstünlüğü, demokrasi ve insan hakları gibi evrensel değerlere herkesin uyması gerektiğini belirten Çaputova,"Eğer dünyayı yeniden daha iyi inşa etmek istiyorsak, ortak kurallar, hedefler ve geleceği korumak için ortak eyleme geçmeye ihtiyacımız var." dedi.

Papa'dan aşırı tüketim ve bencillik vurgusu

Foruma video konferans yoluyla katılan Katolik dünyasının ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus da Kovid-19 krizinin dünyada neden olduğu çeşitli sorunlara işaret ederek, bu forumun, yaşanan sorunlar ışığında dünyanın yeniden inşa edilmesi konusuna yönelik yapılacak tartışmalarla önemli katkılar sağlayacağı inancında olduğunu ifade etti.

Papa, sosyal ve ekonomik düzenlerin çoğunlukla bencillik ve eşitsizlik üzerine inşa edilmiş olduğunu vurgulayarak, "Dünya, küçük bir azınlığın kendi servetini artırmak için insanları ve kaynakları sömürmekten geri durmadığı bir yere dönüştü." şeklinde konuştu.

Çevreyle yetirince ilgilenilmediğini belirten Papa Franciscus, insanların tüketmeye ve yok etmeye bir şekilde alıştığını, bu durumun gelecek nesillerin fakirleşmesine ve ekolojik açıdan ciddi sorunlar yaşamasına yol açacağını ifade etti.

Papa, yaşanan krizlerin toplumları olumlu ya da olumsuzdan yana tercihte bulunmaya yönelttiğine işaret ederek, "Krizler bize kimsenin tek başına güvende olmadığını hatırlatır. Krizler, her insanın eşitliğinin sadece teoride değil pratikte de kabul edildiği, bireylere ve halklara gelişme için eşit ve gerçek fırsatlar sunan bir geleceğe yönlendirir." değerlendirmesinde bulundu.

Dünyanın yeniden inşasında ortak çaba ve yaklaşımların belirleyici bir rol oynayacağını ifade eden Papa, her bir bireyi gözeten ve değer veren siyasi hoşgörü ve dayanışma modellerinin geliştirilmesi gerektiğini kaydetti.

Polonya Cumhurbaşkanı Duda da salgının küresel olarak bitirilememesi durumunda dünyanın normal bir şekilde işleyişini sürdüremeyeceğini dile getirdi.

Duda, "Bu, aşılara erişimin paylaşılması da dahil olmak üzere karşılıklı dayanışmanın bizim görevimiz olduğu anlamına gelir." şeklinde konuştu.