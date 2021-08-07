Bravo Türk Jordan! NBA Summer League'de şov yapan Ömer, Miami ile sözleşme imzalayacak

Miami Heat formasıyla NBA Summer League'ne damga vuran 23 yaşındaki milli basketbolcumuz Ömer Faruk Yurtseven, Miami Heat'te kalmayı garantiledi. Yurtseven, iki maçında 26.0 sayı ve 13.5 ribaund ortalamaları tutturarak kendisinden 'Türk Jordan' diye bahsettirdi.

"İKİ YILLIK"

Sporx'un aktardığı haberde ESPN'den Bobby Marks, Yurseven transferiyle ilgili kullandığı ifadeler kaynak gösterildi.

Marks, "Miami ve Ömer'in, menaeri Keith Glass'ın oğlu Luke Glass'a göre iki yıllık anlaşmaya vardılar. Yurtseven az liginde oynadığı iki maçta 26 sayı ve 13.5 ribaund ortamaları tutturmuştu" dedi.