BRBRÜKSEL - ABD'li yetkililerden, "Rusya'nın nükleer söylemini ciddiye alıyoruz" açıklaması - Son Dakika
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BRBRÜKSEL - ABD'li yetkililerden, "Rusya'nın nükleer söylemini ciddiye alıyoruz" açıklaması

13.10.2022 00:06

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Rusya'nın nükleer tehdit söyleminde bulunarak sorumsuzca davrandığını, bunu çok ciddiye aldıklarını söyledi.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Rusya'nın nükleer tehdit söyleminde

bulunarak sorumsuzca davrandığını, bunu çok ciddiye aldıklarını söyledi.

Austin, NATO karargahında düzenlenen ve 50'ye yakın ülkenin katıldığı Ukrayna Savunma Temas Grubu toplantısının sonrasında ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley ile basına açıklama yaptı.

Nükleer saldırı tehlikesiyle ilgili soruyu yanıtlayan Austin, Kremlin'in nükleer söyleminin çok tehlikeli ve sorumsuzca olduğunu belirtti.

"Büyük bir nükleer güçten bu tür bir davranış görmeyi beklemiyoruz." diyen Austin, şöyle devam etti:

"Bunu çok ciddiye alıyoruz. Buna odaklanmış durumdayız. (Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in) Farklı bir yöne gidip gitmediğine işaret eden göstergelere ve herhangi bir uyarıyı dikkatle izliyoruz. Şu ana kadar bu yönde bir gösterge görmedik. Ancak 7 gün 24 saat buna odaklanmış durumdayız."

Hava savunma sistemleri en hızlı şekilde verilecek

Austin, Ukraynalı bir gazetecinin "Hava savunma sistemleri ne zaman teslim edilecek? Ailem için endişe ediyorum. Biz ne zaman rahat bir uyku uyuyacağız?" sorusunu yanıtlarken de şunları söyledi:

"Sistemler fiziki olarak ulaştığında en hızlı şekilde verilecek. Buna odaklanmış durumdayız. Elimizde bulunan sistemleri sağlayacağız. Almanya gibi ülkelerin elinde bunlardan var. Ayrıca Ukrayna'nın kullandığı mevcut sistemlere ilave mühimmat sağlamaya çalışacağız."

Austin, aileler için duyulan endişelerin anlaşılabilir olduğunu belirterek, "Elimizden geleni en hızlı şekilde yapacağız." dedi.

Ukrayna Savunma Temas Grubu toplantısı

Austin, bugünkü Ukrayna Savunma Temas Grubu toplantısı hakkında bilgi verirken de bu ülkeye gelecek haftalar, aylar ve yıllarda yapılacak askeri yardımların artırılmasını ele aldıklarını, ayrıca Ukraynalı askerlerin eğitilmesini de görüştüklerini ifade etti.

Ukrayna'nın uzun menzilli roket sistemlerine ihtiyaç duyduğunu kaydeden Austin, birçok NATO ülkesinin ciddi destek sağladığını, son örneğinin Almanya olduğunu hatırlattı.

Austin, hayati önem taşıyan silahların üretiminin artırılması konusunda da yatırım bulunduğunu aktararak, bütün bunların Ukrayna'nın savunmasını güçlendirmeye yardımcı olacağını vurguladı.

Amaç Ukrayna'ya entegre hava savunma sistemi kurulması

ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley ise Ukrayna'nın çeşitli hava savunma sistemlerine ihtiyaç duyduğunu, bunu oluşturmaya çalıştıklarını kaydetti.

Ukrayna'nın elinde bulunan S-300 ve SA-6 gibi sistemleri etkin şekilde kullandığını aktaran Milley, "Burada yapılması gereken entegre bir hava savunma sisteminin oluşturulması ve bunun sürdürülmesi." dedi.

Milley, birçok ülkenin elinde Hawk gibi nispeten eski ama etkili sistemler bulunduğunu, Patriot bulunduran ülkeler olduğunu, İsrail ve Almanya gibi ülkelerin etkili sistemlere sahip olduğunu belirterek, bunların gönderilmesi, eğitimler verilmesi ve radarlara entegre edilmesi gibi çalışmaların yürütülmesi gerektiğini söyledi.

Milley, "Teknik olarak bütün bunlar çok karmaşık ama yapılabilir." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

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