Break Dansçıların Nefes Kesen Kapışması Bu Yıl Ankara'da
1 saat önce
DÜNYANIN en prestijli break dans yarışması Red Bull BC One'ın Türkiye ayağı bu yıl Ankara'da düzenlenecek.
DÜNYANIN en prestijli break dans yarışması Red Bull
BC One'ın Türkiye
ayağı bu yıl Ankara
'da düzenlenecek.
Her yıl dünyanın en iyi break dansçısını belirlemek için düzenlenen ve global arenada da en prestijli break dans yarışması olarak anılan Red Bull BC One Cypher'ın Türkiye ayağı bu yıl Ankara'da gerçekleşecek. Bu yıl itibariyleb-boyların yanı sıra kadın break dansçıların yani b-girllerin de dahil olduğu yarışma 15-16 Mart 2019 tarihlerinde düzenlenecek.
Red Bull BC One Cypher'ın ön eleme turları ve break dans atölyeleri, 15 Mart Cuma günü saat 17.00'dan itibaren Divan Çukurhan'da gerçekleşecek. 16 Mart Cumartesi günü ise finale kalan adayların final yarışı Milyon Performance Hall'da düzenlenecek. Saat 15.30'da başlayacak yarışmada dansçılar, DJ Markone'ın müzikleriyle kozlarını paylaşacak. Yarışmanın bitiminin ardından saat 19.15'ten itibaren kapılarını açacak olan Red Bull BC One Afterparty'de yer alacak sürpriz isimler çok yakında açıklanacak. Türkiye'deki en iyi b-boy ve b-girl'ü ise, daha önce Red Bull BC One dünya finallerinde yarışmış olan b-boylar Hong-10, Wing ve Tuff Kid belirleyecek.
15 Mart Cuma günkü ön eleme ve atölyelere katılım ücretsiz gerçekleşirken 16 Mart Cumartesi finalleri izlemek isteyen seyirciler Biletix
'ten 5 TL'lik bir bilet ücreti ödeyecek. Red Bull BC One After party ve final biletleri tüm detaylarla birlikte çok yakında Biletix'te olacak.
RED BULL BC ONE HAKKINDA
Dünyanın en prestijli teke tek break dans yarışması olarak anılan Red Bull BC One 30'u aşkın ülkede düzenleniyor. Ülkelerin en iyileri her yıl farklı bir ülkede düzenlenen dünya şampiyonasına katılmaya hak kazanıyor. Ankara'da düzenlenecek olan Red Bull BC One Cypher'ın Türkiye ayağının ardından büyük final Hindistan
'da gerçekleşecek. - İstanbul
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 09:58 Kaynak: DHA
Vatandaşlar, Ankara ve İstanbul'un Dışında da Tanzim Satışın Başlamasını İstiyor
Dün Düzenlenen GQ Men Töreninde Ödüller Sahiplerini Buldu
Can Yaman'ın Ödül Almaya Kalkarken Demet Özdemir'in Bacağına Dokunması Aşk İddialarını Doğruladı
Ajax, Şampiyonlar Liginde Golü İptal Edilen İlk Takım Oldu