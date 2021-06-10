Break dansta milli takım seçmeleri İstanbul'da yapıldı

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda yer alacak break dansta milli takım seçmeleri İstanbul'da gerçekleştirildi.

Türkiye Breaking Şampiyonası, Türkiye Dans Sporları Federasyonu (TDSF) tarafından Şişli Cemil Candaş Kültür Merkezi'nde düzenlendi.

Breaking Milli Takımı'nda sekiz kişilik sıralama erkeklerde Oğuzhan Karademir, Furkan Yılmaz, Gürkan Çiçek, Burakhan Çağlar, Ümüt Karaoğlu, Mehmet Gürkan Ürütürk, Erkan Çiçek ve Batuhan Baylan şeklinde oluşurken, kadınlarda Cemre Ece Kozbay ve Setenay Karadaş Baylan milli takıma seçildi.

Milli takımdaki ilk beş erkek ile iki kadın break dansçısından oluşan kafile, ilk uluslararası sınavını 26-27 Haziran'da Soçi'de düzenlenecek Avrupa Breaking Şampiyonası'nda verecek.

Organizasyon sonunda kazananlar madalya ve kupalarını, Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu ile TDSF Başkanı Tolga Han Çinkitaş'tan aldı.

Breakinge büyük bir ilgi olduğunu belirten Tolga Han Çinkitaş, "Olimpik branş olmasıyla breakinge dünyada ve Türkiye'de çok büyük ilgi var. Biz federasyon olarak imkanlarımız ölçüsünde çocuklara ve gençlere fırsat yaratacağız. Şu an yıldızlar kategorisinde yarışan, gelecekte madalyalar getirebilecek çok yetenekli çocuklar seçildi. Bugünün çocukları 2024 Olimpiyatları ve 2024 Dünya Gençlik Olimpiyatları'na hazırlanıyor." ifadelerini kullandı.