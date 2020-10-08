Breakdans final karşılaşmaları 10 Ekim'de - Son Dakika

Breakdans final karşılaşmaları 10 Ekim'de

08.10.2020 11:23
Breakdans final karşılaşmaları 10 Ekim'de, System.String[]

Dünyanın en prestijli breakdans (breaking) yarışmalarından Red Bull BC One online olarak en iyi B-Boy ve B-Girl'leri arıyor.

Dünyanın en prestijli breakdans (breaking) yarışmalarından Red Bull BC One online olarak en iyi B-Boy ve B-Girl'leri arıyor. Elemeleri dünya çapında devam eden online yarışmada beklenen finale ise az zaman kaldı. 10 Ekim Cumartesi günü gerçekleşecek yarışmada, 16 B-Boy ve 16 B-Girl kıyasıya mücadele verecek.

Dünyanın en geniş katılımlı teke tek breakdans (breaking) yarışması Red Bull BC One, 2004 yılından beri 30'u aşkın ülkede binlerce dansçının katılımıyla düzenleniyor. Bu sayede her yıl en yetenekli breakdansçılar hünerlerini dünyaya tanıtma şansı elde ediyor. Temmuz 2020 tarihinden beri devam eden yarışta sona yaklaşıldı. Elemelerde sona yaklaşılırken, 16 B-Boy ve 16 B-Girl, 10 Ekim Cumartesi günü gerçekleşecek teke tek mücadelelerin ardından rakiplerini elemek için ter dökecek. Karşılaşmaların ardından seçilen 1 B-Boy ve 1 B-Girl, 2021 yılında gerçekleşecek Red Bull BC One Dünya Finali'nde yarışma hakkı elde edecek.

Bu yıl sadece online platformda düzenlenen yarışmanın canlı yayını ise tüm breakdans (breaking) tutkunlarının katılımına açık olacak. Bu heyecanlı mücadele, Red Bull.com/BC One adresinde 10 Ekim Cumartesi günü saat 21.00'da başlayacak.

TÜRK B-GİRL JEMRAYY FİNALİ ZORLAMIŞTI

Türkiye'den katılan ve rakiplerini geride bırakarak öne çıkan B-Girl Jemrayy, dünya çapında 30'u aşkın ülkeden katılan yarışmacılar arasında yapılan elemelerde finale çok yaklaşmıştı. Türkiye adına yarışan bir B-Girl ilk kez bu kadar ilerleyerek son 64 yarışmacı arasında mücadele vermiş ve ülkemizi başarıyla temsil etmişti. Dünya çapında en yetenekli breakdansçıların performans gösterdiği Red Bull BC One'a ilişkin daha fazla bilgi Redbull.com adresinde yer alıyor.


Breakdans final karşılaşmaları 10 Ekim'de
Breakdans final karşılaşmaları 10 Ekim'de
Breakdans final karşılaşmaları 10 Ekim'de

Cumartesi, Red Bull, Türkiye, Ekim, Magazin, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Magazin Breakdans final karşılaşmaları 10 Ekim'de - Son Dakika Magazin

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