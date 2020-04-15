Breakdans yarışması online yapılacak - Son Dakika
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Breakdans yarışması online yapılacak

6 saat önce

Dünya genelinde 30'u aşkın ülkede gerçekleşen breakdans yarışması Red Bull BC One bu yıl ilk kez sosyal medya üzerinden düzenlenecek.

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Dünya genelinde 30'u aşkın ülkede gerçekleşen breakdans yarışması Red Bull BC One bu yıl ilk kez sosyal medya üzerinden düzenlenecek. Evinde dans etmeye devam edenler için sosyal medya üzerinden başlatılan Red Bull BC One Breaking Records yarışmasında performanslarını video aracılığıyla gösterecek olan katılımcılardan beklenen ise; breakdans ile özdeşleşen imza figürleri gerçekleştirmek.

Her yıl dünyanın en iyi breakdansçılarını belirlemek için düzenlenen ve küresel anlamda en prestijli breakdans yarışması olarak bilinen Red Bull BC One dans pistini bu yıl ilk kez sosyal medyaya da taşıyor. Evlerinde dans etmeye devam eden breakdansçılar için başlatılan Red Bull BC One Breaking Records isimli yeni dans yarışması, sosyal medya üzerinden dans yeteneklerine güvenen gençleri bekliyor. 18 yaş ve üstü herkes, videosunu yükleyerek başvuru yapabiliyor.

VİDEO İLE YETENEĞİNİ GÖSTER

Sosyal medyada becerilerini göstermek isteyen katılımcılardan beklenen ise 14 -30 Nisan tarihleri arasında 90s ve 30 Nisan ile 14 Mayıs tarihleri arasında ise Air Flares ismiyle bilinen iki imza figürü en fazla sayıda gerçekleştirmek. Katılımcıların yeteneklerini video ile göstermesi gerekiyor. Dans hareketlerini dünya çapında en fazla yapan katılımcılar, yarışmanın dünya finalini yerinde izleyecek.

Katılımcılar breakdans dünyasından iki imza hareketi, maksimum sayıda yapmaya çalışacakları bir videoya kaydedecek. Ardından videoyu Instagram üzerinden '@redbullbcone' ve '@redbulltr' hesaplarını etiketleyerek ve "#redbullbreakingrecords" etiketini kullanarak paylaşacak.


Red Bull, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.04.2020 11:04 Kaynak: DHA

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