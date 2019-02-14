Son Dakika Haberleri: Breakdansçıların Nefes Kesen Kapışması Bu Yıl Ankara'da Gerçekleşiyor

Breakdansçıların Nefes Kesen Kapışması Bu Yıl Ankara'da Gerçekleşiyor

1 saat önce

Dünyanın en prestijli breakdans yarışmalarından Red Bull BC One'ın Türkiye ayağı bu yıl Ankara'da düzenlenecek.

Breakdansçıların Nefes Kesen Kapışması Bu Yıl Ankara'da Gerçekleşiyor, System.String[]
Dünyanın en prestijli breakdans yarışmalarından Red Bull BC One'ın Türkiye ayağı bu yıl Ankara'da düzenlenecek. 15 Mart Cuma günü Divan Çukurhan'da ön elemeler ve atölyeler ile başlayacak olan yarışma; 16 Mart Cumartesi günü Milyon Performance Hall'da yapılacak final karşılaşmaları ile devam edecek. Her yıl dünyanın en iyi breakdansçısını belirlemek için düzenlenen ve global arenada da en prestijli breakdans yarışması olarak anılan Red Bull BC One Cypher'ın Türkiye ayağı bu yıl Ankara'da gerçekleşecek. Bu yıl itibariyle b-boyların yanı sıra kadın break dansçıların yani b-girllerin de dahil olduğu yarışma 15-16 Mart 2019 tarihlerinde düzenlenecek. Yapılan açıklamada; Red Bull BC One Cypher'ın ön eleme turları ve breakdans atölyeleri 15 Mart Cuma günü saat 17.00'dan itibaren Divan Çukurhan'da gerçekleşecek. 16 Mart Cumartesi günü ise finale kalan adayların final yarışı Milyon Performance Hall'da düzenlenecek. Saat 15.30'da başlayacak yarışmada dansçılar, DJ Markone'ın müzikleriyle kozlarını paylaşacak. Yarışmanın bitiminin ardından saat 19.15'ten itibaren kapılarını açacak olan Red Bull BC One Afterparty'de yer alacak sürpriz isimler çok yakında açıklanacak. Türkiye'deki en iyi b-boy ve b-girl'ü ise, daha önce Red Bull BC One dünya finallerinde yarışmış olan b-boylar Hong-10, Wing ve Tuff Kid belirleyecek. 15 Mart Cuma günkü ön eleme ve atölyelere katılım ücretsiz gerçekleşirken 16 Mart Cumartesi finalleri izlemek isteyen seyirciler bilet alması gerekecek. Red Bull BC One Afterparty ve final biletleri tüm detaylarla birlikte çok yakında Biletix'te olacağı kaydedildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 10:21 Kaynak: İHA

Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Vatandaşlar, Ankara ve İstanbul'un Dışında da Tanzim Satışın Başlamasını İstiyor Dün Düzenlenen GQ Men Töreninde Ödüller Sahiplerini Buldu

Can Yaman'ın Ödül Almaya Kalkarken Demet Özdemir'in Bacağına Dokunması Aşk İddialarını Doğruladı Ajax, Şampiyonlar Liginde Golü İptal Edilen İlk Takım Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.2.2019 11:26:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Breakdansçıların Nefes Kesen Kapışması Bu Yıl Ankara'da Gerçekleşiyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]