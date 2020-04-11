BREAKING Coronavirus: Turkey's 2-day curfew in 31 provinces gets effective - Son Dakika

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#BREAKING Coronavirus: Turkey's 2-day curfew in 31 provinces gets effective
6 saat önce
#BREAKING Coronavirus: Turkey's 2-day curfew in 31 provinces gets effective.
#BREAKING Coronavirus: Turkey's 2-day curfew in 31 provinces gets effective
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 12:04 Kaynak: AA
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