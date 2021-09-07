Üye Girişi
Breaking dansçılarından 'yarışma' için tavsiyeler - Son Dakika

Breaking dansçılarından 'yarışma' için tavsiyeler

07.09.2021 10:52
Breaking dansçılarından 'yarışma' için tavsiyeler, System.String[]

Breaking yarışması Red Bull BC One, Türkiye ayağındaki dans pistini bu yıl İzmir'e taşıdığını duyurdu.

Breaking yarışması Red Bull BC One, Türkiye ayağındaki dans pistini bu yıl İzmir'e taşıdığını duyurdu. Türkiye'nin en iyi B-Boy ve B-Girl'lerini arayan yarışmanın başvuruları 21 Eylül tarihine kadar devam ediyor. Başvurular devam ederken adaylara ilham olması için de Red Bull BC One sahnesinden geçen en iyi dansçıların kendi başarılarında rol oynayan ipuçlarını paylaştı.

Her yıl dünyanın en iyi B-Boy ve B-Girl'lerini belirlemek için düzenlendiği vurgulanan Red Bull BC One Türkiye'nin 10 Ekim'de İzmir'de geçekleşeceği açıklandı. Yeteneklerini kitlelere göstermek isteyen herkesin başvuru yapabileceği belirtilen yarışmaya 21 Eylül tarihine kadar başvuru yapmak mümkün. Yapılan açıklamaya göre yarışma öncesinde, bu zamana kadar breaking sahnesinde iz bırakan B-Girl ve B-Boy'ları, geleceğin dansçılarına başarının ipuçlarını sıraladı. Redbull.com ise en iyilerden gelen önerileri https://www.redbull.com/tr-tr/break-danscilardan-red-bull-bc-one-tavsiyeleri adresinde okuyucularıyla paylaştı.

"HAREKETLERİ MÜZİK BELİRLER"

Çocukluğunun sanat ve sporla iç içe geçtiğini belirten Nadia, 2002 yılında B-Girl kariyerine başladı ve şimdilerde da Funky Style Crew ile dans ediyor. Breaking yapan birçok genç kızın idolü olduğu ifade edilen Nadia, "Yapacağınız hareketleri müzik belirler. Müzik ne anlatıyorsa, dansınız da onu destekler. Kısacası, her hareket müziğin sonucunda gelişir" tavsiyesinde bulundu.

"ÖNCE TARİHİNİ ÖĞRENİN"

Breaking dünyasında 20 yıllık bir kariyere sahip olan Rokafella, kariyerini şu sözlerle anlattı:

"New York sokaklarında, baskı altında büyüdük. Ailem avukat olmamı istedi. Ben başladığımda kimse bir kıza breaking öğretme konusunda hevesli değildi ama asla pes etmedim."

Aynı zamanda kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan Full Circle Souljahs'ın da kurucu ortaklarından biri olan Rokafella'nın breaking gönül verenlere ilk tavsiyesi ise önce bu dansın tarihini öğrenmeleri. Hip hop'ın doğuşunu ve devamındaki hikayesini bilmenin, dansın daha iyi ifade edilmesini sağladığına inanıyor.

"SIK SIK ANTRENMAN YAPMALI"

Doğma büyüme Parisli olan Jeskilz, 2000'lerin başında breaking'e başladı. Paris'ten New York'a uzanan yolculuğunun ardından, Rock Steady Crew ile dans etti ve şimdi de Los Angeles'ta hayalini yaşıyor. Jeskilz de tam olarak hayali breaking olanlara şu sözlerle tavsiye verdi:

"Amacım, başkalarına ilham olmak ve hayattaki amaçlarını bulmalarını sağlamak. Böylece hep birlikte güçlenebilir, insanların fikirlerini değiştirebilir ve dansımızla fark yaratabiliriz."

Ankaralı olan Jemrayy ise kondisyonunu sık sık antrenman yapmaya ve destekleyici güç-denge çalışmaları sayesinde sağladığını belirtti. 2019 yılında Red Bull BC One Cypher'ın Türkiye ayağında birinci olan Jemrayy, Hindistan'da gerçekleşen dünya finallerinde Türkiye'yi temsil etme hakkı kazanmıştı. Yarışlara hazırlanma sürecinin daha çok mental olduğunu aktaran genç B-Girl bunda ortamın, müziğin etkili olduğunu ve motivasyonunu yüksek tutmak için her gün dans ettiğini aktardı. Jemrayy, her gününün en az 2-3 saat antrenmanla geçtiğini, sırrının ise her hareket için 'çok çalışmak' olduğunu söyledi.

Red Bull BC One Cypher'ın 2019 yılı Türkiye ayağında tüm rakiplerini eleyerek birinci olan B-Boy Thie Fox, hareketlerdeki başarısının sırrını 'disiplinli çalışmak' ve 'hareketi kendi bedenini göz önünde tutarak yani bedeninin farkında olarak geliştirmek' olarak aktardı.

FİNALİSTLER DENEYİMLİ JÜRİNİN OYLARIYLA BELİRLENECEK

Bu yarışmanın, 2004 yılından beri 30'u aşkın ülkede binlerce dansçının katılımıyla düzenlendiği vurgulandı. 10 Ekim'de gerçekleşecek Red Bull BC One Türkiye Finali'nde elemeleri atlayan adaylar için final yarışı düzenlenecek. Yapılan açıklamaya göre Türkiye'deki en iyi B-Boy ve B-Girl'ü ise daha önce Red Bull BC One dünya finallerinde yarışmış olan B-Boylar Lil Zoo, Killa Kolya ve Türkiye dans sahnesinden Okan Aydoğan belirleyecek.

BÜYÜK FİNAL KASIMDA POLONYA'DA

Red Bull BC One Cypher'da önce Türkiye'deki en iyi B-Boy ve B-Girl belirlenecek. Ardından her ülkenin finalisti, dünya finalinde 'en iyi' olabilmek için ter dökecek. Red Bull BC One Cypher'ın Türkiye ayağının ardından dünya finali kasımda Polonya'da gerçekleşecek.


Breaking dansçılarından 'yarışma' için tavsiyeler
Breaking dansçılarından 'yarışma' için tavsiyeler
Breaking dansçılarından 'yarışma' için tavsiyeler

Redbull, Türkiye, Müzik, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Breaking dansçılarından 'yarışma' için tavsiyeler - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yerli aşı için tarih verdi: 1,5-2 ay içinde seri üretime geçmeyi planlıyoruz 11:19 Son dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yerli aşı için tarih verdi: 1,5-2 ay içinde seri üretime geçmeyi planlıyoruz Son Dakika! Bakan Koca açıkladı: Türkiye'de 2 kişide Mu varyantı tespit edildi 11:11 Son Dakika! Bakan Koca açıkladı: Türkiye'de 2 kişide Mu varyantı tespit edildi Son dakika! Dolar, güne yatay seyirde başlamasından sonra 8,28'den işlem görüyor 10:59 Son dakika! Dolar, güne yatay seyirde başlamasından sonra 8,28'den işlem görüyor
Ağaca ve aydınlatma direğine çarpan otomobil devrildi: 2 ölü, 2 yaralı 10:42 Ağaca ve aydınlatma direğine çarpan otomobil devrildi: 2 ölü, 2 yaralı 2 ay içinde aşı olmayan 9 hamile kadın, yaşamını yitirdi 10:33 2 ay içinde aşı olmayan 9 hamile kadın, yaşamını yitirdi Güver uçurumunda define aramaya giden iki kişi, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı 10:27 Güver uçurumunda define aramaya giden iki kişi, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı
Yargıdan abonelik sözleşmeleriyle ilgili karar: Süresi 1 yıldan fazla olanlar cayma bedeli ödemeyecek 10:04 Yargıdan abonelik sözleşmeleriyle ilgili karar: Süresi 1 yıldan fazla olanlar cayma bedeli ödemeyecek Türkiye'ye gelen Kaddafi'nin oğlu Sadi Kaddafi'nin yıllar sonra ilk görüntüsü 08:52 Türkiye'ye gelen Kaddafi'nin oğlu Sadi Kaddafi'nin yıllar sonra ilk görüntüsü

Son Dakika Haberleri
11:16 Afgan kadınları "Özgürlük" sloganı ile Kabil sokaklarına indi, Taliban göstericilere ateş açtı
11:11 Son Dakika! Bakan Koca açıkladı: Türkiye'de 2 kişide Mu varyantı tespit edildi
11:09 Takla atan araçtan kurtuldu! Sürücünün hayatını kaybettiğini zanneden yakınları, sinir krizi geçirdi
10:59 Son dakika! Dolar, güne yatay seyirde başlamasından sonra 8,28'den işlem görüyor
10:42 Ağaca ve aydınlatma direğine çarpan otomobil devrildi: 2 ölü, 2 yaralı
10:38 Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, canlı yayında "Türkiye Taliban'ı tanıyacak mı?" sorusuna yanıt verdi: Aceleci olmamak lazım
10:30 Real Madrid'in yıldızı Marcelo'ya Fenerbahçe'den teklif
10:26 Güver uçurumunda define aramaya giden iki kişi, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı
10:20 Son Dakika: Yatırımcının yüzünü borsa güldürdü! Ağustos ayında en fazla kazandıran yatırım aracı borsa oldu
10:04 Yargıdan abonelik sözleşmeleriyle ilgili karar: Süresi 1 yıldan fazla olanlar cayma bedeli ödemeyecek
Camdaki Kız'ın yeni bölüm fragmanındaki Camdaki Kız'ın yeni bölüm fragmanındaki "Kocalık vazifeni yapmayacaksan niye evlendin?" sözleri tepki çekti         
11:23
Afgan kadınları Afgan kadınları "Özgürlük" sloganı ile Kabil sokaklarına indi, Taliban göstericilere ateş açtı         
11:16
Takla atan araçtan kurtuldu! Sürücünün hayatını kaybettiğini zanneden yakınları, sinir krizi geçirdi Takla atan araçtan kurtuldu! Sürücünün hayatını kaybettiğini zanneden yakınları, sinir krizi geçirdi         
11:09
Avrupa'da büyük ilgi gören Tragger, otonom test sürüşlerine hazırlanıyor Avrupa'da büyük ilgi gören Tragger, otonom test sürüşlerine hazırlanıyor         
10:55
Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, canlı yayında Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, canlı yayında "Türkiye Taliban'ı tanıyacak mı?" sorusuna yanıt verdi: Aceleci olmamak lazım         
10:39
Real Madrid'in yıldızı Marcelo'ya Fenerbahçe'den teklif Real Madrid'in yıldızı Marcelo'ya Fenerbahçe'den teklif         
10:30
Son Dakika: Kadınları kelepçe ve eşarpla bağlayıp falakaya yatıran kargocunun ilk ifadesi: Kadınların rızası vardı Son Dakika: Kadınları kelepçe ve eşarpla bağlayıp falakaya yatıran kargocunun ilk ifadesi: Kadınların rızası vardı         
10:09
Sahte aşı düzenleyen 3 hemşire tutuklandı Sahte aşı düzenleyen 3 hemşire tutuklandı         
09:26
Son Dakika Haberi: Nipah virüsü alarmı verildi! 12 yaşındaki çocuk, yarasa kaynaklı virüs nedeniyle yaşamını yitirdi Son Dakika Haberi: Nipah virüsü alarmı verildi! 12 yaşındaki çocuk, yarasa kaynaklı virüs nedeniyle yaşamını yitirdi         
08:34
Almanya'da yaşayan kadın, arazisinden geçen yolu trafiğe kapattı Almanya'da yaşayan kadın, arazisinden geçen yolu trafiğe kapattı         
08:16
Son dakika... Meteoroloji uzmanları uyardı! Volkanik kış bekleniyor, dünya nüfusu tehlikede Son dakika... Meteoroloji uzmanları uyardı! Volkanik kış bekleniyor, dünya nüfusu tehlikede         
07:31
Çocukları ve öz babası arasında DNA testi talep etti, 5 çocuğun biyolojik babası da kendisi çıktı Çocukları ve öz babası arasında DNA testi talep etti, 5 çocuğun biyolojik babası da kendisi çıktı         
07:28
Köylü kükreme sesine koştu! İşte leoparla aynı kuyuya düşen kedinin amansız savaşı Köylü kükreme sesine koştu! İşte leoparla aynı kuyuya düşen kedinin amansız savaşı         
00:10
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: PCR testi zorunluğu aşılı olanlara da getirilmeli Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: PCR testi zorunluğu aşılı olanlara da getirilmeli         
22:43
Plajda utanç anları! Yüzlerce kişi, suyun içerisinde tecavüze uğrayan kızı hiçbir şey yapmadan izledi Plajda utanç anları! Yüzlerce kişi, suyun içerisinde tecavüze uğrayan kızı hiçbir şey yapmadan izledi         
21:12
Şeyma Subaşı, photoshopsuz olduğu fark edilen fotoğrafını hemen sildirdi Şeyma Subaşı, photoshopsuz olduğu fark edilen fotoğrafını hemen sildirdi         
21:06
Soğukta kızını okula bırakmak için 40 bin TL'ye araç yaptı! Fedakar baba, aracın arkasına Atatürk'ün imzasını attı Soğukta kızını okula bırakmak için 40 bin TL'ye araç yaptı! Fedakar baba, aracın arkasına Atatürk'ün imzasını attı         
18:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2021 11:26:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Breaking dansçılarından 'yarışma' için tavsiyeler - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement