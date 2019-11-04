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Breakthrough Ödülleri sahiplerini buldu

6 saat önce

Bilim dünyasının Oscar'ı olarak adlandırılan Breakthrough Ödülleri, düzenlenen törenle sahiplerine takdim edildi.

Breakthrough Ödülleri sahiplerini buldu, System.String[]

Bilim dünyasının Oscar'ı olarak adlandırılan Breakthrough Ödülleri, düzenlenen törenle sahiplerine takdim edildi. Törene katılan Adriana Lima, güzelliği ve şıklığıyla göz kamaştırdı.


Bilim dünyasının en yüksek para ödülü olan Breakthrough Ödülleri, Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) California'daki Ames Araştırma Merkezi'nde dün akşam düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Ödül törenine onlarca bilim insanının yanı sıra ünlüler, sporcular ve müzisyenler de katıldı.


Bu yıl 8'incisi düzenlenen ödül törenine katılan dünyaca ünlü manken Adriana Lima, siyah parıltılı ve derin yırtmaçlı elbisesiyle kırmızı halıda objektiflere poz verdi. 38 yaşındaki Brezilyalı model, şıklığı ve güzelliğiyle göz kamaştırdı.


Breakthrough Yaşam Bilimleri Ödülü, nörolojik hastalıkların anlaşılmasına katkıda bulunan çalışmalarından dolayı Jeffrey M. Friedman, F. Ulrich Hartl, Arthur L. Horwich, David Julius ve Virginia Man-Yee Lee'ye verildi. Matematik Ödülü'ne Alex Eskin layık görülürken, Temel Fizik Ödülü, 20 ülkedeki 60 kurumu temsil eden Event Horizon Telescope Collaboration araştırma grubunun 347 üyesine verildi.


Dünyanın dört bir yanındaki teleskopların oluşturduğu bir teleskop ağı olan Olay Ufku Teleskobu (Event Horizon Telescope) 10 Nisan 2019'da ilk karadelik fotoğrafını yayınlamıştı.


Temel Fizik, Yaşam Bilimleri ve Matematik alanlarında çığır açan Breakthrough Ödülleri'ne layık görülen araştırmacıların her birine 3 milyon ABD doları veriliyor. - CALİFORNİA

Amerika Birleşik Devletleri, Adriana Lima, California, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 12:21 Kaynak: İHA
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