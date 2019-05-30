Bremen'de 12 Türkiye kökenli meclise girdi

TURHAN Özdal ve Dr. Oğuzhan Yazıcı, CDU listesinden milletvekili seçilirken, parlamentoya en fazla Türkiye kökenli milletvekilini SPD soktu.

TURHAN Özdal ve Dr. Oğuzhan Yazıcı, CDU listesinden milletvekili seçilirken, parlamentoya en fazla Türkiye kökenli milletvekilini SPD soktu. 73 yıldır eyaletin en güçlü partisi olan ancak pazar günü ikinci sıraya gerileyen SPD'den Türkiye kökenli beş milletvekili seçildi. Eyfer Tunç, Şükrü Şenkal, Mustafa Güngör, Mehmet Acar ve Mehmet Ali Seyrek. Bir önceki seçim sonuçlarına göre oyunu en çok artıran Yeşiller'den Musatfa Kemal Öztürk, Şahhanim Görgü Philipp, Kebire Yıldız ve Sülmez Doğan, Sol Parti listesinden Cindi Tunçel meclise girdi. FDP listesinden aday olan isimler ise seçilemedi.

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