Son Dakika Haberleri: Bremen'de 12 Türkiye kökenli meclise girdi
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Bremen'de 12 Türkiye kökenli meclise girdi

37 dakika önce

TURHAN Özdal ve Dr. Oğuzhan Yazıcı, CDU listesinden milletvekili seçilirken, parlamentoya en fazla Türkiye kökenli milletvekilini SPD soktu.

Bremen'de 12 Türkiye kökenli meclise girdi, System.String[]
TURHAN Özdal ve Dr. Oğuzhan Yazıcı, CDU listesinden milletvekili seçilirken, parlamentoya en fazla Türkiye kökenli milletvekilini SPD soktu. 73 yıldır eyaletin en güçlü partisi olan ancak pazar günü ikinci sıraya gerileyen SPD'den Türkiye kökenli beş milletvekili seçildi. Eyfer Tunç, Şükrü Şenkal, Mustafa Güngör, Mehmet Acar ve Mehmet Ali Seyrek. Bir önceki seçim sonuçlarına göre oyunu en çok artıran Yeşiller'den Musatfa Kemal Öztürk, Şahhanim Görgü Philipp, Kebire Yıldız ve Sülmez Doğan, Sol Parti listesinden Cindi Tunçel meclise girdi. FDP listesinden aday olan isimler ise seçilemedi.
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 12:03 
Milletvekili, Türkiye, Güncel
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