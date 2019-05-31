Son Dakika Haberleri: Bremen'de 6 Türk kökenli siyasetçi meclise girdi
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Bremen'de 6 Türk kökenli siyasetçi meclise girdi

2 saat önce

Almanya'nın Bremen eyaletinde pazar günü yapılan seçimlerde 6 Türk kökenli siyasetçi eyalet meclisine seçildi.

Bremen'de 6 Türk kökenli siyasetçi meclise girdi, System.String[]
Almanya'nın Bremen eyaletinde pazar günü yapılan seçimlerde 6 Türk kökenli siyasetçi eyalet meclisine seçildi.
Açıklanan kesin sonuçlara göre, Sosyal Demokrat Partiden (SPD) Mustafa Güngör ve Mehmet Ali Seyrek, Hristiyan Demokrat Birlik Partisinden (CDU) Oğuzhan Yazıcı, Yeşillerden Sülmez Doğan ve Şahhanım Görgü Philipp ve Sol Partiden Cindi Tuncel olmak üzere 6 vekil seçildi.
Buna göre geçen yasama döneminde 12 olan Tük kökenli siyasetçi sayısı 6'ya düştü.
Seçimde, 18'i Türk kökenli 324 aday, 84 eyalet meclisi koltuğu için yarışmıştı.
Bu oranlara göre 84 sandalyeli Bremen eyalet meclisinde SPD 23, CDU 24, Yeşiller 16, Sol Parti 10, FDP 5, Aşırı sağcı Almanya için Alternatif Parti (AfD) 5 ve yine aşırı sağ görüşlü parti Öfkeli Vatandaş'tan (BIW) 1 vekil yer alacak.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 04:04 Kaynak: AA
Mustafa Güngör, Almanya, Güncel
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