Bremen'de SPD, 73 yıl sonra hezimete uğradı

Resmi olmayan seçim sonuçlarına göre, CDU oy oranını yüzde 3.9 oranında artırarak yüzde 26.3 oranında oy alırken, 73 yıl sonra koltuğunu kaptıran SPD yüzde 8.6 oy kaybıyla yüzde 24.2 oy aldı.

Resmi olmayan seçim sonuçlarına göre, CDU oy oranını yüzde 3.9 oranında artırarak yüzde 26.3 oranında oy alırken, 73 yıl sonra koltuğunu kaptıran SPD yüzde 8.6 oy kaybıyla yüzde 24.2 oy aldı. Yeşiller'in oy oranı ise yüzde 17.8, Sol Parti yüzde 11.4 Hür Demokrat Parti yüzde 5.6, Almanya için Alternatif (AFD) yüzde 6.9 oranında oy aldı.



SONUÇLAR TARİHİ



Son kamuoyu yoklamaları SPD'nin oy kaybına uğrayacağına dikkat çekiyordu. Bremen Eyaleti Başbakanı ve Belediye Başkanı Carsten Sieling partisinin seçimlerde büyük bir hezimete uğradığını teslim etti. CDU Eyalet Teşkilatı'ndan Heiko Strohmann sonuçları, 'tarihi' diye nitelendirirken CDU'nun liste başı adayı Carsten Meyer-Heder, Yeşiller'le koalisyon görüşmeleri yürütme konusunda olumlu mesajlar verdi.



KATILIM YÜZDE 62-66



Bremen'de seçim komisyonu geçici resmi sonuçları çarşamba günü açıklayacak. Şu anki tabloya göre Bremen'de SPD, Sol Parti ve Yeşiller bir koalisyona gidebileceği gibi, SPP, Hür Demokrat Parti ve Yeşilller'in koalisyona gitmesi mümkün. Bunun yanı sıra Sosyal Demokratlar Hristiyan Demokrat Birlik'le ya da Hristiyan Demokrat Birlik, Hür Demokrat Parti ve Yeşiller'le bir koalisyon hükümeti kurabilir. Bremen'de seçimlere katılım oranının dört yıl öncesine göre daha yüksek olduğu, yüzde 62-66 arasında olduğu tahmin ediliyor. Dört yıl önce seçimlere katılım oranı yüzde 50 civarındaydı.

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