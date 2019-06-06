Bremen'de SPD-Yeşiller-Sol Parti hükümeti
1 saat önce
ALMANYA'nın en küçük eyaleti Bremen'de hükümeti yine, sandıktan zaferle çıkan CDU yerine 73 yıl sonra seçim kaybeden SPD kuruyor.
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 02:03
ALMANYA'nın en küçük eyaleti Bremen'de hükümeti yine, sandıktan zaferle çıkan CDU yerine 73 yıl sonra seçim kaybeden SPD kuruyor. Yeşiller ve Sol Parti'nin SPD ile koalisyon kurmaya olumlu bakması, sosyal demokratların 73 yıllık iktidarının sürmesine olanak tanıdı. CDU Bremen'de rakipleri sosyal demokratları 73 yıl sonra ilk kez geçebildi ancak Yeşiller'in SPD ile ortaklık kararı nedeniyle çok yaklaştığı hükümeti kuramıyor. SPD-Yeşiller-Sol Parti ortaklığında hükümet kurulursa, Almanya
'da ilk kez Sol Parti doğu eyaletleri dışında da iktidar olmuş olacak. Sol Parti, Berlin
dahil şimdiye kadar sadece yıkılan Doğu Almanya sınırları içinde kalan eyaletlerde iktidar olabilmişti.EYALETLER MECLİSİ İÇİN DE ÖNEMLİ
Yeşiller daha önce CDU ile Bremen'de koalisyon hükümeti kurma konusunda anlaşmıştı. Ama iki partinin milletvekili sayısı hükümeti kurmaya yetmiyor. Üçüncü ortak FDP'nin de koalisyona dahil olması gerekiyor. Ancak Yeşiller ile FDP bir çok konuda farklı düşünüyor. Yeşiller, FDP ile uzlaşamayacağını öngördüğü için SPD ve Sol Parti ile ortaklık yapmaya karar verdi. CDU yöneticilerinin bu kararından dolayı Yeşiller'i eleştirmesine rağmen Sol blok hükümetinin kurulması, SPD açısından oldukça önemli. SPD hem Bremen'de 73 yıldır elinde tuttuğu başbakanlık koltuğunu kaptırmamış olacak hem de Eyaletler Meclisi'ndeki ağırlığını devam ettirecek. SPD, Eyaletler Meclisi'nde yedi, CDU altı, Yeşiller, Sol Parti ve CSU birer başbakanla temsil ediliyor.
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