Bremen Mızıkacıları Adlı Oyun Bozüyüklü Çocuklar İçin Sahnelendi

Bozüyük Belediyesi tarafından düzenlenen kültürel etkinlikte "Bremen Mızıkacıları" adlı maskotlu müzikal Bozüyüklü çocuklar için sahnelendi.

Bozüyük Belediyesi tarafından düzenlenen kültürel etkinlikte "Bremen Mızıkacıları" adlı maskotlu müzikal Bozüyüklü çocuklar için sahnelendi.



Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte çocuklar salonu doldurarak oyunu neşe içerisinde izledi. Şarkılar ve birbirinden eğlenceli figürler ile oyuncular, çocuklara unutulmaz bir hafta sonu yaşattı. Köpek, eşek, horuz ve kedinin dostluğunun hikayesinin anlatıldığı tiyatro oyunu iki seans halinde minik tiyatro severlerle buluşurken özellikle aileler yapılan etkinlikler için Belediye Başkanı Fatih Bakıcı'ya teşekkür ettiler.



Bozüyük düzenlenen etkinlikler ile tiyatro dolu bir hafta sonuna daha ev sahipliği yaparken, çocuk tiyatroları 10 Şubat Pazar günü sahnelenecek "Pırdino" adlı oyun ile devam edecek. - BİLECİK

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